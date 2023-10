Seltene ringförmige Sonnenfinsternis wird in British Columbia teilweise sichtbar sein

Diese Woche wird Nordamerika Zeuge einer seltenen ringförmigen Sonnenfinsternis sein, wobei British Columbia (BC) von seiner südwestlichen Ecke aus eine partielle Sonnenfinsternis beobachten kann. Die Sonnenfinsternis wird am frühen Samstagmorgen kurz nach Sonnenaufgang stattfinden. Um das Beste aus dem Seherlebnis zu machen, schlägt der Astronom Marley Leacock vom HR MacMillan Space Center in Vancouver vor, einen Ort mit klarer Sicht nach Ost-Südost, insbesondere zum Horizont, zu finden.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis ist eine Art Sonnenfinsternis, bei der der Mond direkt vor der Sonne steht, diese aber nicht vollständig verdeckt. Das Ergebnis ist ein Feuerring um den Mond. Leacock erklärt, dass Sonnenfinsternisse unabhängig von der Art bereits selten von einem bestimmten Ort aus beobachtet werden können. Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist eine Schutzbrille wie eine Sonnenfinsternisbrille, ein Filter oder ein Sonnenbetrachter erforderlich. Eine normale Sonnenbrille reicht nicht aus und kann zu Augenschäden führen.

Wenn das Wetter in BC nicht mitspielt, gibt es andere Möglichkeiten, die Sonnenfinsternis zu erleben. Die NASA wird Live-Feeds der ringförmigen Sonnenfinsternis von verschiedenen Standorten in den USA aus bereitstellen. Das Exploratorium in San Francisco wird außerdem drei verschiedene Live-Streams anbieten, darunter einen mit Sonifikation, der astronomische Daten in Ton umwandelt.

Mit Blick auf die Zukunft erwähnt Leacock einige bevorstehende himmlische Ereignisse. Der Orioniden-Meteorschauer, der am 21. und 22. Oktober seinen Höhepunkt erreicht, wird sichtbar sein, wenn sich der Mond im ersten Viertel befindet und untergeht, wenn der Meteorschauer strahlend aufsteigt. Darüber hinaus können sich die Einwohner von British Columbia auf eine partielle Mondfinsternis am 19. November freuen.

Quellen: Postmedia News, Nasa