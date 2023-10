Astronomie-Enthusiasten werden in Calgary Zeuge einer ringförmigen Sonnenfinsternis

By

Calgary, Kanada, bereitet sich auf ein aufregendes Himmelsereignis vor, da eine ringförmige Sonnenfinsternis über Teile Nordamerikas hinwegfegen wird. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis tritt eine ringförmige Sonnenfinsternis auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert, aber zu weit entfernt ist, um die Sonne vollständig zu verdecken. Dadurch entsteht ein atemberaubender „Feuerring“-Effekt, bei dem die teilweise verdeckte Sonne als leuchtender Kreis am Himmel erscheint.

Dr. Phil Langill, Direktor des Rothney Astrophysics Observatory und Professor an der University of Calgary, erklärt, dass es bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis einen sichelförmigen Ring der Sonne gibt, der um die Außenseite des Mondes herumkriecht. Obwohl der Weg der Sonnenfinsternis nicht direkt über Calgary verläuft, sollten lokale Beobachter dennoch eine teilweise Blockierung der Sonne beobachten können, wobei etwa 60 % der Sonne verdeckt sind.

Die Sonnenfinsternis soll kurz nach 9 Uhr morgens beginnen und gegen Mittag enden. Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis wird gegen 10:30 Uhr erwartet. Dr. Langill betont, dass ringförmige Sonnenfinsternisse langsam stattfinden und den Zuschauern ausreichend Zeit geben, das Phänomen zu beobachten. Die besten Aussichten auf die Sonnenfinsternis gibt es im Südwesten der USA, aber die Einwohner Calgaras können das Spektakel trotzdem genießen.

Zwei öffentliche Veranstaltungen in Calgary bieten Gelegenheit zur Beobachtung der Sonnenfinsternis. Das Telus Spark Science Centre veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Calgary-Zweigstelle der Royal Astronomical Society of Canada (RASC) von 8:30 bis XNUMX:XNUMX Uhr eine Veranstaltung mit Eintrittskarten, bei der der Live-Feed der NASA von der ringförmigen Sonnenfinsternis übertragen wird. Außerhalb des Wissenschaftszentrums werden Teleskope mit Sonnenschutzfiltern aufgestellt, damit die Zuschauer die partielle Sonnenfinsternis sicher beobachten können.

Darüber hinaus wird Dr. Stephen Jeans, Dozent für Erd- und Naturwissenschaften an der Mount Royal University und der Ambrose University, eine kostenlose Party zur Beobachtung der Sonnenfinsternis auf dem Campus der Ambrose University veranstalten. Den Teilnehmern stehen Sonnenfinsternislinsen und Teleskope mit sicheren Sonnenfiltern zur Verfügung, was ein einzigartiges und lehrreiches Erlebnis bietet.

Der Anblick einer Sonnenfinsternis ist ein seltenes und majestätisches Ereignis und für viele eine Aktivität auf der Wunschliste. Dr. Jeans stellt fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sonnenfinsternis im Laufe des Lebens über denselben Ort zieht, nur einmal in 383 Jahren beträgt. Daher bietet diese ringförmige Sonnenfinsternis den Bewohnern von Calgary eine besondere Gelegenheit, Zeuge dieses himmlischen Ereignisses zu werden. Machen Sie sich bereit, am Samstag Ihren Blick zum Himmel zu richten und das Wunder der ringförmigen Sonnenfinsternis zu erleben.

