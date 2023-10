Die zukünftige Kollision von Andromeda und der Milchstraße

By

Wissenschaftler sagen voraus, dass sich in ferner Zukunft ein dramatisches Ereignis ereignen wird: eine Frontalkollision zwischen der Andromeda-Galaxie (M31) und unserer eigenen Milchstraße. Astronomen haben beobachtet, dass Andromeda, die uns am nächsten gelegene große Galaxie, sich aufgrund ihrer gegenseitigen Anziehungskraft auf unsere Galaxie zubewegt. Obwohl diese Verschmelzung erst in den nächsten 4 Milliarden Jahren stattfinden wird, sind solche galaktischen Kollisionen im Universum häufig.

Durch Simulationen haben Forscher Erkenntnisse darüber gewonnen, wie diese Kollision von der Erde aus aussehen wird. Entgegen der landläufigen Meinung sind katastrophale Kollisionen zwischen Sternen bei solchen Ereignissen relativ selten. Stattdessen ist die primäre Form der Wechselwirkung die Gravitation. Wenn die Galaxien verschmelzen, werden Ströme von Sternen nach außen geschleudert, was zur Bildung von Gezeitenschweifen und Brücken führt. Die Spiralstrukturen beider Galaxien werden nach und nach verschwinden und eine neue elliptische Supergalaxie zurücklassen, die von Wissenschaftlern als „Milkomeda“ bezeichnet wird.

Die Kollision zwischen Andromeda und der Milchstraße wird tiefgreifende Auswirkungen auf die Sicht auf den Nachthimmel für zukünftige Himmelsbeobachter auf der Erde haben. Der Himmel wird bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, und die Bildung neuer Emissionsnebel und offener Cluster wird unsere Sichtlinie füllen. Die Kollision wird auch eine Welle intensiver Sternentstehung auslösen und den Himmel mit neuen Wundern erhellen.

Ausführlichere Informationen zu „Milkomeda“ und seinen Auswirkungen für Astronomie-Enthusiasten finden Sie in der Geschichte von Avi Loeb und Thomas Cox aus der Juni-Ausgabe 2008 des Astronomy-Magazins.

Quellen:

– NASA, ESA, Z. Levay und R. van der Marel (STScI), T. Hallas und A. Mellinger (Fotoillustration)