Eine uralte Kiefer enthüllt den größten Sonnensturm der Erde

Wissenschaftler haben dank einer alten Kiefer in den französischen Alpen Beweise für den größten Sonnensturm in der Erdgeschichte entdeckt. Dieser neu identifizierte Sonnensturm ereignete sich vor etwa 14,300 Jahren und ist schätzungsweise doppelt so groß wie zwei zuvor bekannte Sonnenstürme. Die in der Zeitschrift „Philosophical Transactions“ der Royal Society veröffentlichte Studie unterstreicht die Stärke der Sonnenstürme.

Um dieses historische Ereignis zu untersuchen, analysierte eine Gruppe internationaler Forscher den Radiokohlenstoffgehalt in alten Bäumen in den südlichen französischen Alpen. Sie fanden einen deutlichen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts in den Ringen einer Waldkiefer, was auf eine große Veränderung in der Umwelt hinweist. Um den Zusammenhang mit einem Sonnensturm zu bestätigen, verglichen die Forscher die Probe mit einer Probe aus grönländischen Eiskernen.

Laut Edouard Bard, dem Hauptautor der Studie, können extreme Sonnenereignisse wie Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe kurzfristige Ausbrüche energiereicher Teilchen erzeugen und massive Spitzen im Radiokohlenstoff hinterlassen. Durch den Vergleich der Proben aus den Alpen und Grönland kamen die Forscher zu dem Schluss, dass sie Hinweise auf einen großen Sonnensturm gefunden hatten.

Das Verständnis der Vergangenheit der Erde ist entscheidend für die Vorhersage und Minderung potenzieller Risiken. Sollte es heute zu einem Sonnensturm dieser Größenordnung kommen, hätte dies katastrophale Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft und würde zur Störung der Telekommunikation, der Satelliten und der Stromnetze führen. Der größte Sonnensturm aller Zeiten, bekannt als Carrington-Ereignis im Jahr 1859, verursachte erhebliche Störungen der Infrastruktur, einschließlich der Telegraphengeräte.

Während Wissenschaftler die Ursachen dieser extremen Sonnenstürme oder ihre Häufigkeit nicht vollständig verstehen, ist die Untersuchung ihres Ausmaßes von entscheidender Bedeutung. Die Entdeckung dieses uralten Sonnensturms erweitert unser Wissen und wirft neue Fragen über das Verhalten der Sonne auf. Jede neue Entdeckung auf diesem Gebiet beantwortet nicht nur bestehende Fragen, sondern enthüllt auch neue Geheimnisse, die Forscher unbedingt erforschen möchten.

