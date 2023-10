Ein uralter Sonnensturm bombardierte die Erde mit kosmischer Strahlung, wie Baumringe zeigen

Neu entdeckte Baumringe deuten darauf hin, dass die Erde vor mehr als 14,000 Jahren einer massiven Dosis kosmischer Strahlung ausgesetzt war, möglicherweise verursacht durch einen beispiellosen Sonnensturm. Die in der Fachzeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society A veröffentlichte Studie analysierte Baumringe von subfossilisierten Baumstümpfen in den französischen Alpen. Diese Bäume wiesen in einem einzigen Jahresring, der auf die Zeit vor etwa 14,300 Jahren zurückgeht, einen hohen Radiokohlenstoffgehalt auf, was auf einen Anstieg der kosmischen Strahlung in dieser Zeit schließen lässt.

Radiokarbon ist ein Kohlenstoffisotop, das entsteht, wenn kosmische Strahlung mit Stickstoffatomen in der Atmosphäre interagiert. Der Anstieg der Strahlung fällt mit der Entdeckung hoher Berylliumwerte in Eiskernen in Grönland zusammen. Forscher glauben, dass dieser Strahlungsschub durch einen massiven Sonnensturm verursacht wurde, der durch einen koronalen Massenauswurf (CME) – eine Wolke aus magnetisiertem Plasma und Strahlung – ausgelöst wurde, die durch eine Sonneneruption in den Weltraum geschleudert wurde.

Wenn diese Theorie zutrifft, wäre dieser Sturm, den die Forscher als Miyake-Ereignis bezeichnen, der größte, der jemals von der Sonne aus dokumentiert wurde. Ein ähnlicher Sonnensturm hätte heute katastrophale Auswirkungen auf die moderne Technologiegesellschaft. Die Forscher schätzen, dass solche Superstürme schwere Schäden an Transformatoren in Stromnetzen verursachen und zu großflächigen, monatelangen Stromausfällen führen könnten. Es könnte auch Satelliten, die für Navigation und Kommunikation unerlässlich sind, dauerhaft beschädigen.

Miyake-Ereignisse, die durch massive Sonnenstürme gekennzeichnet sind, wurden bereits früher im Fossilienbestand nachgewiesen. Der neu entdeckte Superflare scheint jedoch noch stärker zu sein als alle bisher beobachteten. Die Forscher gehen davon aus, dass solche Ereignisse etwa alle 1,000 Jahre auftreten könnten.

Die Studie betont die Notwendigkeit eines besseren Verständnisses des Sonnenverhaltens und seiner potenziellen Gefahren. Während sich unsere Sonne ihrem solaren Maximum nähert, erwarten Wissenschaftler eine erhöhte Sonnenaktivität, einschließlich mehr Sonneneruptionen und CMEs. Zwar gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass ein weiterer Superflare auftritt, doch weitere Forschung ist für unsere Vorbereitung und Reaktion auf diese Ereignisse in der Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Quellen: Philosophical Transactions of the Royal Society A, Live Science