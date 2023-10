Neue Studie stellt das Verständnis der Rolle natürlicher Gesteinsverwitterung im Kohlenstoffkreislauf in Frage

Eine kürzlich von der Universität Oxford durchgeführte Studie hat die vorherrschende Annahme in Frage gestellt, dass natürliche Gesteinsverwitterung als Kohlendioxid (CO2)-Senke wirkt. Die Forschung legt nahe, dass Gesteinsverwitterung tatsächlich als bedeutende CO2-Quelle dienen kann, vergleichbar mit vulkanischen Emissionen.

Im geologischen Kohlenstoffkreislauf enthalten Gesteine ​​eine erhebliche Menge Kohlenstoff in Form uralter Pflanzen- und Tierreste. Diese Gesteine ​​können durch chemische Verwitterung CO2 absorbieren, die kontinuierlichen Emissionen von Vulkanen ausgleichen und eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Erdtemperatur spielen.

Die Studie quantifizierte einen zusätzlichen Prozess, durch den Gesteine ​​CO2 in die Atmosphäre freisetzen. Dieser Prozess findet statt, wenn Gesteine, die einst auf alten Meeresböden entstanden und mit organischem Kohlenstoff begraben waren, wieder an die Oberfläche kommen, wodurch der Kohlenstoff Sauerstoff und Wasser ausgesetzt wird, was zur Freisetzung von CO2 führt. Dies stellt das bisherige Verständnis in Frage, dass Verwitterungsgesteine ​​lediglich eine CO2-Senke sind.

Die Messung der Freisetzung von CO2 aus organischem Kohlenstoff in Gesteinen war eine Herausforderung. Allerdings verwendeten die Forscher in dieser Studie ein Spurenelement, Rhenium, das ins Wasser freigesetzt wird, wenn organischer Kohlenstoff in Gesteinen mit Sauerstoff reagiert. Durch die Messung des Rheniumgehalts im Flusswasser konnten sie die CO2-Freisetzung quantifizieren.

Die Studie ergab, dass Gebiete mit konzentrierter CO2-Freisetzung hauptsächlich in Gebirgszügen mit hohen Hebungsraten liegen, wo Sedimentgestein freigelegt ist. Die globale CO2-Freisetzung durch Gesteinsverwitterung wurde auf 68 Megatonnen Kohlenstoff pro Jahr geschätzt, vergleichbar mit den CO2-Emissionen von Vulkanen.

Während die CO2-Emissionen aus der Gesteinsverwitterung im Vergleich zu den vom Menschen verursachten Emissionen relativ gering sind, ist das Verständnis dieser natürlichen Prozesse für die genaue Vorhersage und Verwaltung des Kohlenstoffhaushalts von entscheidender Bedeutung. Zukünftige Forschungen werden sich darauf konzentrieren, wie der vom Menschen verursachte Klimawandel und Veränderungen in der Erosion die natürliche Freisetzung von CO2 durch Gesteinsverwitterung verstärken könnten.

Quellen:

– Studie der Universität Oxford: Naturjournal

– Abteilung für Geowissenschaften, Universität Oxford

– ROC-CO2-Forschungsprojekt