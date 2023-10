Die verborgene Geschichte der subglazialen Landschaft der Antarktis enthüllt

By

Eine aktuelle bahnbrechende Studie der Durham University hat eine alte Flusslandschaft enthüllt, die unter der riesigen Eisdecke der Ostantarktis verborgen liegt. Durch die Nutzung von Satellitendaten und Radioecholottechniken tauchten Forscher in die Vergangenheit der Antarktis ein und brachten Licht auf die Geschichte des Eisschildes und seine Reaktion auf den Klimawandel.

Auf einer Fläche von 32,000 Quadratkilometern bietet diese neu entdeckte Landschaft einen Einblick in eine Zeit, als Flüsse die Region vor über 14 Millionen Jahren prägten. Bemerkenswert ist, dass es etwa 34 Millionen Jahre älter ist als die ursprüngliche Bildung des ostantarktischen Eises. Die Landschaft besteht aus Tälern und Bergrücken, deren Größe mit denen in Nordwales im Vereinigten Königreich vergleichbar ist, was auf lange Zeiträume der Temperaturstabilität im untersuchten Gebiet schließen lässt, da es von eindringendem Eis weitgehend unberührt blieb.

Professor Stewart Jamieson, der Hauptautor der Studie, betont die zentrale Rolle dieser verborgenen Landschaft bei der Regulierung des Eisflusses und der Reaktion auf den Klimawandel. Er vergleicht das mysteriöse Land unter dem ostantarktischen Eisschild mit der Oberfläche des Mars im Hinblick auf unser begrenztes Wissen.

Diese bedeutende Entdeckung hat Auswirkungen auf die Klimawissenschaft, da sie zeigt, dass diese bestimmte Region trotz des Rückgangs der Eisdecke in wärmeren Perioden bemerkenswert stabil blieb. Dieses Wissen ist entscheidend für die Vorhersage, wie die Eisdecke auf die aktuelle und zukünftige Klimaerwärmung reagieren könnte.

Professor Neil Ross von der Newcastle University, einer der Mitautoren der Studie, beschreibt den Fund als „viele Jahre lang vor aller Augen verborgen“. Es bietet wertvolle Einblicke in die frühe und langfristige Geschichte des ostantarktischen Eisschildes sowie seine mögliche Reaktion auf zukünftige Klimaveränderungen.

Dieser Durchbruch baut auf früheren Arbeiten desselben Forschungsteams und seiner Mitarbeiter auf, die verborgene Gebirgsketten, Canyonsysteme und Seen unter dem antarktischen Eis entdeckten. Es unterstreicht die entscheidende Rolle, die Satellitenbilder und Radioecholotungen bei der Aufdeckung dieser Untereislandschaften spielen.

Entscheidend ist, dass diese Entdeckung auf die Möglichkeit weiterer unentdeckter Landschaften hinweist, die sich unter dem ostantarktischen Eisschild verbergen. Professor Jamieson bestätigt, dass die Erforschung dieses verborgenen Terrains derzeit im Gange ist, um Lücken in den Untersuchungen zu schließen und unser Verständnis darüber zu vertiefen, wie sich der Eisschild und die darunter liegende Landschaft im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Organisationen wie der Natural Environment Research Council (NERC) des UK Research and Innovation, die US National Science Foundation (NSF) und die NASA spielten eine wichtige Rolle bei der Unterstützung dieser Studie und stellten die notwendigen Mittel für die Datenerfassung und Forschung bereit.

Die Erkenntnisse aus den Tiefen der Antarktis entschlüsseln weiterhin die Klimageschichte der Erde und bieten wertvolle Einblicke in ihre vergangenen und zukünftigen Herausforderungen. Die alten Flüsse, die einst unter dem Eis flossen, leiten uns dabei, eine sich verändernde Welt zu verstehen und damit umzugehen.

