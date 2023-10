Mikroben, die von Mineralien überleben, könnten Hinweise auf die Erdgeschichte enthalten

Wissenschaftler haben eine faszinierende Entdeckung über uralte Mikroorganismen namens Methanogene gemacht, die Licht auf die Geschichte der Erde werfen könnten. Methanogene sind einzigartige Organismen, die kein Sonnenlicht zur Energiegewinnung nutzen und empfindlich auf Sauerstoff reagieren. Sie gewinnen ihre Energie durch den Abbau von Gesteinen und Mineralien in ihrer Umgebung und produzieren dabei Methan.

Der Rückgang von Methan und der Anstieg von Sauerstoff in der Erdatmosphäre vor etwa 2.4 Milliarden Jahren gibt Wissenschaftlern seit Jahren Rätsel auf. Der Co-Autor der Studie, Eric Boyd, erklärt, dass dies mit einem Rückgang der Methanogenpopulationen zusammenfiel. Eine Theorie besagt, dass die methanogenen Organismen einer zunehmenden Konkurrenz um die Ressourcen anderer Organismen ausgesetzt waren, was zu einem Rückgang ihrer Zahl führte. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Veränderungen in den vulkanischen Mustern zu einem Rückgang des verfügbaren Nickels führten, das für das Überleben von Methanogenen unerlässlich ist.

Allerdings ergab die jüngste Forschung, dass nickelabhängige Methanogene mit viel geringeren Nickelmengen überleben können als bisher angenommen. Diese Mikroorganismen haben die Fähigkeit, Nickel in sich zu speichern und anzureichern, was ihr Überleben auch in Umgebungen ermöglicht, in denen Nickel knapp ist.

Um diesen Prozess zu verstehen, züchtete Boyds Team Methanogene in unterschiedlichen Mengen Nickel und beobachtete deren Reaktion. Durch die Messung der produzierten Methanmenge schätzten sie die Wachstums- und Überlebensraten der Methanogene ein. Mithilfe spektroskopischer Techniken konnten sie die in den Zellen gespeicherte Nickelmenge bestimmen.

Die Implikationen dieser Studie gehen über den wissenschaftlichen Bereich hinaus. Boyd glaubt, dass ein tieferes Verständnis dieses Bioabbauprozesses zur Entwicklung von Bergbautechnologien mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt führen könnte. Er hebt drei Schlüsselaspekte der Forschung hervor: die Entdeckung, dass Zellen Nickel aus Mineralien gewinnen können, die Fähigkeit von Methanogenen, bei niedrigen Nickelkonzentrationen zu gedeihen, und ihre Fähigkeit, es für die zukünftige Verwendung anzusammeln.

Diese Forschung liefert nicht nur Einblicke in die Entstehung des Lebens auf der Erde, sondern liefert auch Hinweise auf die Schaffung einer bewohnbaren Umgebung für andere Lebensformen. Durch die Aufklärung der Geheimnisse des Überlebens von Methanogen kommen Wissenschaftler dem Verständnis der alten Geschichte unseres Planeten einen Schritt näher.

