Wissenschaftler entdecken fast eine halbe Million Jahre alte Holzkonstruktionen in Afrika

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie enthüllt die Entdeckung von fast einer halben Million Jahre alten Holzkonstruktionen in Afrika. Diese Entdeckung verschiebt die historischen Aufzeichnungen der strukturellen Holzverarbeitung erheblich, da die ältesten Beispiele zuvor 9,000 Jahre alte Plattformen am Rande eines britischen Sees waren.

Die Baumstämme wurden von einem internationalen Wissenschaftlerteam in der Nähe der Kalambo-Wasserfälle in Sambia ausgegraben. Es wurde festgestellt, dass diese Baumstämme eingekerbt und spitz zulaufen, was auf absichtliche menschliche Handwerkskunst hindeutet. Dies ist ein bedeutender Befund, da alte Holzprodukte äußerst selten sind, da das organische Material mit der Zeit abgebaut wird.

Die Forscher glauben, dass die frühen Menschen in Afrika Holz zusätzlich zu Werkzeugen wie Speeren und Grabstöcken für anspruchsvollere Kreationen wie Plattformen oder Gehwege verwendeten. Der genaue Zweck dieser Holzkonstruktionen bleibt jedoch unbekannt.

Das Alter der Holzartefakte wurde mithilfe neuer Datierungstechniken bestimmt, die die in Quarzkörnern eingeschlossene Energie messen. Die Forscher fanden heraus, dass die Objekte aus drei verschiedenen Zeitaltern stammen: vor 487,000 Jahren, vor 390,000 Jahren und vor 324,000 Jahren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen über Tausende von Generationen am Fluss lebten oder regelmäßig dorthin zurückkehrten.

Die Entdeckung dieser alten Holzkonstruktionen liefert wertvolle Einblicke in die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer frühen Vorfahren. Die bewusste Handwerkskunst, die sie bei der Formung der Stämme mit Äxten und Schabewerkzeugen an den Tag legen, unterstreicht die Raffinesse ihrer Holzbearbeitungsfähigkeiten.

Durch die Konservierung dieser Artefakte mithilfe hochauflösender Fotografien konnten Wissenschaftler die handwerklichen Methoden unserer frühen Vorfahren untersuchen und interpretieren. Diese Entdeckung erweitert nicht nur unser Wissen über die Geschichte der Menschheit, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der Dokumentation und Erhaltung antiker Artefakte für zukünftige Forschungen.

Quellen:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Universität Reading

– Universität Liverpool