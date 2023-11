Uralter Hyänenkot bietet Einblicke in die genetische Geschichte der Wollnashörner der Eiszeit

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Biology Letters veröffentlichte Studie hat wertvolle genetische Informationen über Wollnashörner aus der Eiszeit aufgedeckt, indem sie DNA analysierte, die aus versteinertem Hyänenkot in deutschen Höhlen gewonnen wurde. Das Forschungsteam, bestehend aus Paläontologen, Evolutionisten und Geowissenschaftlern verschiedener deutscher Institutionen, konzentrierte sich speziell auf das Europäische Wollnashorn, das im Vergleich zu seinem eurasischen Gegenstück noch relativ unbekannt ist.

Das Team entdeckte Koprolithproben oder versteinerte Fäkalien, die von alten Hyänen in zwei Höhlen im Lonetal in Deutschland zurückgelassen wurden. Diese Proben wurden in Bodenschichten aus dem Mittelpaläolithikum gefunden. Trotz des verschlechterten Zustands der DNA gelang es den Forschern, die DNA sowohl der Hyänen als auch der Wollnashörner aus den Koprolithproben zu isolieren. Diese bahnbrechende Analyse ermöglichte es ihnen erstmals, das mitochondriale Genom eines Wollnashorns zu rekonstruieren.

Durch die Untersuchung der Zusammensetzung des mitochondrialen Genoms stellte das Forschungsteam fest, dass das Europäische Wollnashorn und das Sibirische Wollnashorn vor etwa 45,000 Jahren von einem gemeinsamen Vorfahren abstammten. Dieser Befund gibt Aufschluss über die genetische Geschichte und phylogeografische Differenzierung dieser beiden Wollnashornarten.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung versteinerten Mists als Methode zur Aufdeckung der Abstammung antiker Lebewesen. Diese übersehene Wissenschaft hat das Potenzial, wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte von Arten zu liefern, die sonst vielleicht unbekannt bleiben würden.

Insgesamt erweitert diese Forschung unser Verständnis der Wollnashörner der Eiszeit und ihrer genetischen Beziehungen. Es bietet eine neue Perspektive auf das Europäische Wollnashorn und betont, wie wichtig es ist, unkonventionelle Quellen wie den Kot alter Hyänen zu nutzen, um die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist ein Koprolith?

A: Ein Koprolith ist ein versteinertes Stück Kot.

F: Warum wurde für die Studie der Kot alter Hyänen verwendet?

A: Es war bekannt, dass alte Hyänen eine Vielzahl großer Tiere, darunter auch Wollnashörner, angegriffen und gefressen haben. Ihr Kot stellte eine potenzielle Quelle für konservierte DNA der Nashörner dar.

F: Welche Bedeutung hat die Untersuchung des mitochondrialen Genoms?

A: Das mitochondriale Genom wird mütterlicherseits vererbt und kann Einblicke in die evolutionären Beziehungen und die Phylogeographie von Arten geben.

F: Wie lange ist es her, dass das Europäische Wollnashorn verschwunden ist?

A: Der genaue Zeitpunkt des Aussterbens des Europäischen Wollnashorns ist noch unbekannt. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, wann es aus der natürlichen Landschaft verschwunden ist.