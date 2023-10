Versteinerte Fußabdrücke im White-Sands-Nationalpark sind nachweislich 21,000 bis 23,000 Jahre alt

Eine neue Studie hat zusätzliche Beweise geliefert, die die Altersschätzung der im White Sands National Park gefundenen versteinerten Fußabdrücke stützen. Die ursprünglich auf das Jahr 2021 datierten Fußabdrücke lösten eine wissenschaftliche Debatte über ihre Genauigkeit aus. Spätere Untersuchungen mit verschiedenen Datierungsmethoden stützen jedoch durchweg die Schlussfolgerung, dass die Fußabdrücke zwischen 21,000 und 23,000 Jahre alt sind.

Die ursprüngliche Datierung der Fußabdrücke basierte auf der Radiokarbondatierung von Samen einer Wasserpflanze, die in den versteinerten Abdrücken gefunden wurden. Es gab jedoch Bedenken, dass die Altersangaben ungenau sein könnten, da die Wasserpflanzen möglicherweise Kohlenstoff aus gelösten Kohlenstoffatomen im Wasser und nicht aus der Atmosphäre aufnehmen. Um die Beweise zu stärken und neu zu bewerten, wandten sich die Forscher der Radiokarbondatierung von Nadelbaumpollen zu. Diese Methode vermeidet die Frage der Datierung von Wasserpflanzen und ermöglicht einen direkten Vergleich mit den ursprünglichen Altersschätzungen. Das Pollenalter war statistisch gesehen identisch mit dem entsprechenden Samenalter, was die ursprünglichen Ergebnisse bestätigte.

Um ihre Ergebnisse weiter zu untermauern, verwendeten die Forscher auch eine Datierungsmethode namens optisch stimulierte Lumineszenz. Diese Methode datiert das letzte Mal, als Quarzkörner dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, und lieferte ein Mindestalter von ~21,500 Jahren für die Quarzproben innerhalb der fußabdrucktragenden Schichten.

Da drei Beweislinien auf die gleiche Altersspanne hinweisen, sind die Forscher zuversichtlich, dass die Fußabdrücke tatsächlich 21,000 bis 23,000 Jahre alt sind. Diese Forschung bestätigt nicht nur das Alter der Fußabdrücke, sondern liefert auch Einblicke in die damaligen Umweltbedingungen, da die Pollenproben auf kalte und feuchte Gletscherbedingungen hinweisen.

Die von Wissenschaftlern des USGS, des Lawrence Livermore National Laboratory, des National Park Service und akademischer Institutionen durchgeführte Studie wirft Licht auf die Anwesenheit von Menschen in Nordamerika während des letzten Gletschermaximums. Die laufende Forschung in White Sands zielt darauf ab, die Umweltbedingungen zu verstehen, die es den Menschen in dieser Zeit ermöglichten, in der Region zu gedeihen.

Quelle: „Unabhängige Altersschätzungen lösen die Kontroverse um antike menschliche Fußabdrücke in White Sands“ – Jeffery S. Pigati et al. Wissenschaft, 2023.

Definitionen:

– Radiokarbondatierung: eine Methode zur Bestimmung des Alters kohlenstoffhaltiger Objekte auf der Grundlage des Zerfalls von Radiokarbonisotopen.

– Optisch stimulierte Lumineszenz: eine Datierungsmethode, die die Zeit misst, seit bestimmte Mineralien das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren.

– Letztes glaziales Maximum: ein Zeitraum während der letzten Eiszeit, in dem die Eisschilde ihre maximale Ausdehnung erreichten.

