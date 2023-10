Versteinerte menschliche Fußabdrücke in New Mexico könnten der älteste Beweis für Menschen in Amerika sein

By

Eine aktuelle Studie hat bestätigt, dass in New Mexico entdeckte versteinerte menschliche Fußabdrücke möglicherweise der älteste direkte Beweis für die Anwesenheit von Menschen auf dem Kontinent sind. Diese Fußabdrücke wurden ursprünglich auf die Zeit vor 21,000 bis 23,000 Jahren datiert, es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit der verwendeten Datierungsmethoden geäußert. Um diese Bedenken auszuräumen, wurde eine neue Studie durchgeführt, deren Ergebnisse die Debatte innerhalb der archäologischen Gemeinschaft neu entfacht haben.

Die aktuelle Studie, die in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, präsentiert zwei zusätzliche Beweislinien, die den älteren Datumsbereich der Fußabdrücke stützen. Die Forscher analysierten alte Nadelpollen und Quarzkörner, die an der Stätte gefunden wurden, und lieferten damit weitere Belege für das hohe Alter der Fußabdrücke. Diese Ergebnisse stellen die vorherrschende Annahme in Frage, dass Menschen erst wenige tausend Jahre vor dem Untergang der Bering-Landbrücke auf dem amerikanischen Kontinent ankamen.

Dr. Emily Rodriguez, die Hauptautorin der Studie, betonte die Bedeutung dieser Entdeckung und erklärte, dass die Fußabdrücke unbestreitbare Beweise für die frühe menschliche Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent seien. Die Implikationen dieser Forschung gehen über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinaus, da sie die herkömmliche Meinung über die Bevölkerung Amerikas in Frage stellt und ein neues Licht auf die Geschichte der menschlichen Präsenz in der Region wirft.

Antike Fußabdrücke sind ein seltener und wertvoller Fund und bieten eine einzigartige Momentaufnahme eines Augenblicks ohne Zweifel über ihren menschlichen Ursprung. Während andere archäologische Stätten in Amerika ähnliche frühe Zeiträume für die Anwesenheit von Menschen nahelegen, liefern die Fußabdrücke in White Sands unwiderlegbare Beweise, die unser Verständnis der Vergangenheit verändern könnten.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft wird diese Ergebnisse weiterhin prüfen und verfeinern, wobei sie anerkennt, dass die Datierung antiker Artefakte und Fußabdrücke ein komplexes und sich weiterentwickelndes Forschungsgebiet bleibt. Wenn die Beweise für den älteren Datumsbereich jedoch einer weiteren Prüfung standhalten, könnte dies die Geschichtsbücher neu schreiben und unser Verständnis der frühen menschlichen Migrationen in Amerika grundlegend verändern.

