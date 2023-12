Neue Erkenntnisse zum antiken Aussterben verdeutlichen die Fragilität mariner Ökosysteme

By

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung enthüllt, die neue Einblicke in das verheerende Massenaussterben zwischen Trias und Jura liefert. Diese in der renommierten Fachzeitschrift Nature Geosciences veröffentlichte Studie zeigt die entscheidende Rolle der ozeanischen Desoxygenierung (Anoxie) beim Zusammenbruch der Meeresökosysteme während dieses katastrophalen Ereignisses. Die Forscher fanden heraus, dass örtlich begrenzte Desoxygenierung eine wichtige Rolle bei der Auslösung eines großflächigen Zusammenbruchs und Aussterbens von Ökosystemen spielte. Dieser Befund ist eine deutliche Warnung, dass moderne Meeresumwelten empfindlicher sein könnten als bisher angenommen.

Während des Trias-Jura-Massensterbens vor etwa 200 Millionen Jahren kam es zu einem Zusammenbruch der globalen Ökosysteme, der zum Aussterben zahlreicher Arten führte. Frühere Studien haben dieses Ereignis auf den Sauerstoffmangel im Ozean zurückgeführt. Man ging davon aus, dass das Aussterbeereignis umso bedeutsamer ist, je weiter verbreitet die Desoxygenierung ist. Diese neue Forschung stellt diese Annahme jedoch in Frage. Die Studie zeigt, dass selbst eine lokale Desoxygenierung verheerende Folgen für Meeresökosysteme haben kann.

Das Forschungsteam, bestehend aus Wissenschaftlern von Royal Holloway, dem Trinity College Dublin und der Universität Utrecht, analysierte alte Tonsteinvorkommen aus Bohrkernen in Nordirland und Deutschland. Durch die Untersuchung chemischer Daten aus diesen Ablagerungen konnten sie Sauerstoffmangelereignisse in flachen Meeresumgebungen mit erhöhten Aussterberaten während der Trias-Jura-Zeit in Verbindung bringen.

Überraschenderweise ergab die Studie auch, dass das globale Ausmaß des extremen Sauerstoffmangels während dieses antiken Aussterbeereignisses recht begrenzt war und den heutigen Bedingungen ähnelte. Dies weist darauf hin, dass Meeresökosysteme selbst dann anfällig für einen Zusammenbruch sein können, wenn die Sauerstoffentzugswerte weltweit nicht weit verbreitet sind.

Das Verständnis der Prozesse, die als Reaktion auf Sauerstoffmangel zum Zusammenbruch von Ökosystemen führen, ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der zunehmenden globalen Erwärmung und des Nährstoffabflusses von Kontinenten. Die Untersuchung vergangener globaler Veränderungen, wie etwa des Trias-Jura-Übergangs, liefert wertvolle Einblicke in die Wendepunkte, die die Ökosysteme der Erde destabilisieren können.

Insgesamt unterstreicht diese Forschung die Bedeutung des Schutzes der Meeresumwelt und unterstreicht den dringenden Bedarf an weiteren Studien, um die aktuelle Stabilität der Meeresökosysteme im Zusammenhang mit der zunehmenden Sauerstoffentzugung zu bewerten.

FAQ

Was ist ozeanische Desoxygenierung?

Unter ozeanischer Desoxygenierung, auch Anoxie genannt, versteht man einen Zustand, in dem es in der Meeresumwelt zu einem starken Sauerstoffmangel kommt. Dies kann auf verschiedene Faktoren wie Nährstoffverschmutzung, globale Erwärmung und natürliche Klimaschwankungen zurückzuführen sein. Sauerstoffmangel kann schädliche Auswirkungen auf Meeresorganismen und Ökosysteme haben, zu einer Verringerung der Artenvielfalt und möglicherweise zu weitreichenden Artensterben führen.

Was ist das Trias-Jura-Massensterben?

Das Massensterben im Trias-Jura-Zeitalter ist eines der größten Aussterbeereignisse in der Erdgeschichte. Es ereignete sich vor etwa 200 Millionen Jahren und führte zu erheblichen Störungen der globalen Ökosysteme und zum Aussterben vieler Arten. Die Ursachen dieses Aussterbens werden noch untersucht, aber Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Sauerstoffentzugung der Ozeane eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Wie wirkt sich diese Forschung auf unser Verständnis der aktuellen Meeresökosysteme aus?

Die Ergebnisse dieser Studie werfen ein neues Licht auf die Anfälligkeit moderner Meeresökosysteme gegenüber Sauerstoffmangel. Selbst örtlich begrenzte Sauerstoffentzugsereignisse können weitreichende Folgen haben und zum Zusammenbruch und Aussterben von Ökosystemen führen. Diese Forschung unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zur Stabilität der heutigen Meeresumwelt, insbesondere angesichts der zunehmenden Sauerstoffentzugung durch Klimawandel und menschliche Aktivitäten.

