Antike Diamanten beleuchten die Entstehung und Entwicklung der Kontinente der Erde

Forscher haben durch die Analyse alter Superdeep-Diamanten wertvolle Einblicke in die Entstehung und Bewegung der Kontinente der Erde gewonnen. Diese Diamanten, die vor 650 bis 450 Millionen Jahren auf der Basis des Superkontinents Gondwana entstanden, wurden von einem internationalen Expertenteam untersucht. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie Superkontinente wie Gondwana entstanden, stabilisiert und über den Planeten bewegt wurden.

Diamanten, die vor Millionen bis Milliarden Jahren entstanden sind, bieten ein einzigartiges Fenster in den Erdmantel. Sie haben die Fähigkeit, alte Zyklen der Entstehung und Zerstörung von Kontinenten zu überleben und aufzuzeichnen und so einen Einblick in die tiefgreifenden Mechanismen unseres Planeten zu gewähren. Die Wanderung der Kontinente, bekannt als „Superkontinentzyklus“, spielt eine bedeutende Rolle bei der Plattentektonik und der Formung der Landmassen der Erde.

Durch die Analyse mikroskopisch kleiner Silikat- und Sulfideinschlüsse in den Diamanten konnten die Forscher sie auf eine Tiefe von 300 bis 700 Kilometern unter Gondwanas Basis datieren. Dies enthüllte einen bisher unbekannten geologischen Prozess, bei dem Diamanten tragende Wirtsgesteine ​​während der Diamantenbildung Auftrieb erhielten und dem Kiel des Superkontinents Material hinzufügten. Als Gondwana vor etwa 120 Millionen Jahren begann, auseinanderzubrechen, brachen die Diamanten zusammen mit ihren Wirtsgesteinseinschlüssen in heftigen vulkanischen Ereignissen an die Erdoberfläche aus.

Die Orte, an denen diese Vulkanausbrüche heute auftreten, wie Brasilien und Westafrika, waren einst Teil des Superkontinents Gondwana. Dies deutet darauf hin, dass die Diamanten bei ihrer Ausbreitung mit verschiedenen Fragmenten des Superkontinents wanderten. Die Forschung deutet auf eine neue Art des Kontinentwachstums hin, bei der sich relativ junges Material an die Wurzeln alter Kontinentfragmente anlagert, diese verdickt und zusammenschweißt.

Die Hauptautorin der Studie, Dr. Karen Smit von der Wits School of Geosciences, betonte die Bedeutung dieser Forschung für das Verständnis der Entwicklung und Bewegung von Kontinenten. Sie betonte die entscheidende Rolle der Kontinente für die Erhaltung des Lebens auf der Erde und unterstrich den Zusammenhang der Forschung mit der Entwicklung des Lebens und den einzigartigen Eigenschaften unseres Planeten.

Diese Studie präsentiert einen bahnbrechenden Ansatz zur Untersuchung der plattentektonischen Prozesse im Zusammenhang mit dem Superkontinentzyklus. Die Forscher hoffen, diese Forschung durch die Einrichtung eines neuen Isotopenlabors an der University of the Witwatersrand in Südafrika weiter voranzutreiben. Dies wird es ermöglichen, zukünftige Studien zu Diamanteinschlüssen vor Ort durchzuführen und unser Verständnis darüber zu erweitern, wie sich Kontinente entwickelt und die Erde geformt haben.

Quelle:

– Suzette Timmerman, Sublithosphärische Diamantzeitalter und der Superkontinentzyklus, Natur (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06662-9