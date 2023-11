Neue Erkenntnisse: Die Anpassung des Denisova-Gens bietet Einblicke in die Anpassung an Kälte und die psychische Gesundheit

By

Eine kürzlich vom Institut für Evolutionsbiologie und der UPF-Abteilung für Medizin und Biowissenschaften durchgeführte Studie hat eine faszinierende genetische Anpassung beim modernen Menschen aufgedeckt, die aus der Kreuzung mit den inzwischen ausgestorbenen Denisova-Menschen hervorgegangen ist. Die Forscher fanden heraus, dass diese Genanpassung eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Zink spielt und es der menschlichen Bevölkerung ermöglicht, sich an kaltes Klima anzupassen.

Die Reise des modernen Menschen aus Afrika vor etwa 60,000 Jahren brachte ihn in Kontakt mit den Denisova-Menschen in Asien. Diese Begegnung führte nicht nur zu Konflikten und Zusammenarbeit, sondern auch zu Kreuzungen und hinterließ Spuren der Denisova-DNA in den Genomen heutiger Populationen. Eines der bedeutendsten Ergebnisse dieser Studie ist die Identifizierung einer genetischen Variante im Zusammenhang mit der Zinkregulation, die von Denisova-Menschen stammt.

Diese genetische Anpassung scheint einen evolutionären Vorteil für die Anpassung unserer Vorfahren an kalte Klimazonen geschaffen zu haben. Die Variante beeinflusst die Zinkregulation, die den Zellstoffwechsel beeinflusst und möglicherweise eine Rolle bei der Fähigkeit der Vorfahrenpopulationen gespielt hat, mit der Kälte umzugehen. Allerdings könnte diese Anpassung auch unbeabsichtigte Folgen gehabt haben. Dieselbe Variante wurde mit einer Veranlagung für verschiedene psychiatrische Störungen in Verbindung gebracht, darunter Depression, Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störung.

Um die Auswirkungen dieser genetischen Variation auf zellulärer Ebene zu verstehen, untersuchten die Forscher die Bewegung von intrazellulärem Zink. Sie fanden heraus, dass die beobachtete Variante eine Verschiebung des Zinkgleichgewichts innerhalb der Zelle verursacht, was zu Veränderungen im Zellstoffwechsel führt, insbesondere im endoplasmatischen Retikulum und in den Mitochondrien. Diese Veränderung kann einen Stoffwechselvorteil bei der Anpassung an eine kalte Umgebung bieten.

Darüber hinaus gehen die Auswirkungen dieses genetischen Erbes der Denisova-Menschen über die Anpassung an kaltes Klima hinaus. Die Variante hat auch Einfluss auf die psychische Gesundheit, da sie mit einer größeren Veranlagung für psychiatrische Störungen einhergeht. Dazu gehören Erkrankungen wie Anorexia nervosa, Hyperaktivitätsstörung, bipolare Störung und Zwangsstörung.

Die Studie verdeutlicht das komplexe Zusammenspiel zwischen genetischer Anpassung und ihren Folgen für die menschliche Gesundheit. Diese Erkenntnisse geben nicht nur Aufschluss über die Fähigkeit unserer Vorfahren, sich an unterschiedliche Umgebungen anzupassen, sondern eröffnen auch neue Wege für die Erforschung der genetischen Grundlagen psychiatrischer Störungen. Durch die weitere Erforschung von Tiermodellen hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis für den Zusammenhang zwischen dieser genetischen Variante und psychischen Erkrankungen zu gewinnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was ist die genetische Anpassung des Denisova-Menschen?

A: Die genetische Anpassung der Denisova-Menschen bezieht sich auf eine genetische Variante, die aus der Kreuzung zwischen modernen Menschen und Denisova-Menschen, einer ausgestorbenen Menschengruppe, entstanden ist. Diese Anpassung spielt eine Rolle bei der Regulierung von Zink, was den Vorfahrenpopulationen dabei half, sich an kaltes Klima anzupassen.

F: Welche Konsequenzen hat die genetische Anpassung des Denisova-Menschen?

A: Während die genetische Anpassung einen Vorteil für die Kälteadaptation darstellte, wurde sie auch mit einer Veranlagung für psychiatrische Störungen wie Depression, Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störung in Verbindung gebracht.

F: Wie wurde diese genetische Anpassung entdeckt?

A: Die Forscher führten eine Genomanalyse durch und identifizierten eine genetische Variante, die aus der Kreuzung mit archaischen Menschen, wahrscheinlich den Denisova-Menschen, stammte. Es wurde festgestellt, dass die Variante die Zinkregulation beeinflusst und sie wurde ausgewählt und unter modernen menschlichen Populationen verbreitet.

F: Ist das genetische Erbe der Denisova-Menschen weltweit von Bedeutung?

A: Ja, die Variante ist in nicht-afrikanischen Bevölkerungsgruppen weit verbreitet, einschließlich europäischer und indianischer Bevölkerungsgruppen. In afrikanischen Populationen fehlt es jedoch.

F: Welche zukünftigen Auswirkungen hat diese Studie?

A: Diese Studie eröffnet neue Wege für die Erforschung der genetischen Grundlagen psychiatrischer Störungen. Weitere Studien an Tiermodellen könnten wertvolle Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen dieser genetischen Variante und psychischen Erkrankungen liefern.