Neue Studie zeigt, dass natürliche Gesteinsverwitterung eine bedeutende CO2-Quelle sein kann

Eine von der Universität Oxford durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass natürliche Gesteinsverwitterung als bedeutende CO2-Quelle fungieren kann, was die bisherige Annahme widerlegt, dass es in erster Linie als Senke fungiert. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie hat wichtige Implikationen für die Modellierung des Klimawandels.

Gesteine ​​enthalten eine große Menge Kohlenstoff aus alten Pflanzen und Tieren und bilden den „geologischen Kohlenstoffkreislauf“. Dieser Prozess trägt zur Regulierung der Erdtemperatur bei, da bestimmte Mineralien in Gesteinen bei chemischer Verwitterung CO2 absorbieren. Es fungiert als Gegengewicht zum CO2-Ausstoß von Vulkanen und hat eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Bewohnbarkeit der Erde gespielt.

Die Studie ergab jedoch, dass Gesteine ​​auch CO2 in die Atmosphäre abgeben können, ein Prozess, der in den meisten Modellen des Kohlenstoffkreislaufs nicht berücksichtigt wird. Wenn Gesteine, die sich auf alten Meeresböden gebildet haben, an die Erdoberfläche gedrückt werden, wird der darin enthaltene organische Kohlenstoff Sauerstoff und Wasser ausgesetzt, was zur Freisetzung von CO2 führt. Dies stellt die Annahme in Frage, dass Verwitterungsgesteine ​​lediglich eine CO2-Senke darstellen.

Die Messung der CO2-Freisetzung aus verwittertem organischem Kohlenstoff war in der Vergangenheit eine Herausforderung. In dieser neuen Studie wurde ein Spurenelement namens Rhenium verwendet, das bei Gesteinsverwitterung ins Wasser freigesetzt wird. Durch die Verfolgung des Vorhandenseins von Rhenium in Wasserproben konnten die Forscher das durch den Verwitterungsprozess freigesetzte CO2 abschätzen.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Notwendigkeit, bei der Modellierung von Klimawandelszenarien die Gesteinsverwitterung als bedeutende CO2-Quelle zu berücksichtigen. Es betont die Komplexität des Kohlenstoffkreislaufs der Erde und die Bedeutung eines genauen Verständnisses und einer Berücksichtigung aller Faktoren, die zu den CO2-Emissionen beitragen.

Quelle: University of Oxford, Nature (Zeitschrift)