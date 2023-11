Die Entdeckung früher Vogelfußabdrücke wirft Licht auf die Migration in der Antike

By

Eine bahnbrechende Entdeckung von 27 Vogel-Fußabdrücken an der Südküste Australiens hat wertvolle Einblicke in die frühe Vogelentwicklung und mögliche Migrationsmuster geliefert. Diese Fußabdrücke stammen aus der frühen Kreidezeit, als Australien noch mit der Antarktis verbunden war. Sie gehören zu den ältesten und am sichersten identifizierten Vogelspuren auf der Südhalbkugel und werden auf ein Alter zwischen 120 und 128 Millionen Jahren geschätzt.

Im Gegensatz zu vielen Vogelspuren und Fossilien aus dieser Zeit, die vorwiegend auf der Nordhalbkugel, insbesondere in Asien, zu finden sind, offenbart diese Entdeckung eine vielfältige Vielfalt an Vogelarten auf der Südhalbkugel in der Nähe des Südpols vor Millionen von Jahren. Dieser Befund stellt frühere Annahmen in Frage und erweitert unser Verständnis der frühen Vogelverbreitung.

Die Fußabdrücke mit einer Größe von 7 bis 14 Zentimetern (2.75 bis 5.5 Zoll) wurden in der Wonthaggi-Formation in der Nähe von Melbourne entdeckt. Diese geologische Formation markiert die Trennung Australiens von der Antarktis vor etwa 100 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit bestand die polare Umgebung aus einem Grabenbruch mit verflochtenen Flüssen, in dem es im Polarwinter eisige Temperaturen und monatelange Dunkelheit gab.

Das Vorhandensein dieser Vogelspuren auf mehreren stratigraphischen Ebenen lässt auf das wiederkehrende Auftreten verschiedener Vogelarten schließen, was möglicherweise auf eine saisonale Entstehung während der Polarsommer hindeutet. Es ist plausibel, dass diese Spuren entlang einer Zugroute hinterlassen wurden, als Vögel die Region durchzogen.

Die empfindliche Beschaffenheit der Vogelknochen und das geringe Gewicht der Vögel selbst machen ihre Erhaltung im Fossilienbestand äußerst selten. Daher bietet die Entdeckung dieser Spuren eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Vogelwelt der Vergangenheit zu studieren und mehr über sie zu erfahren.

Dieser bemerkenswerte Fund folgt auf eine frühere Entdeckung im Jahr 2013, bei der in der australischen Eumeralla-Formation zwei 105 Millionen Jahre alte Vogelspuren gefunden wurden, was Australiens Position als bedeutende Quelle früher Vogelfossilien festigt.

Während die COVID-19-Pandemie eine Verzögerung bei der Analyse der Fußabdrücke erforderlich machte, tat sich der Hauptautor Anthony Martin mit anderen Experten der Paläontologie und Geologie zusammen, um die Spuren akribisch zu untersuchen und zu interpretieren.

Dank wegweisender Wissenschaftler wie Martin und seinen Kollegen entdecken wir weiterhin wichtige Hinweise über die Antike und gewinnen ein tieferes Verständnis der frühen Evolution und des Verhaltens von Vogelarten. Diese Entdeckung fügt unserer fortlaufenden Geschichte der Vogelentwicklung ein weiteres Kapitel hinzu.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie alt sind die in Südaustralien entdeckten Vogelabdrücke?

Die an der Südküste Australiens gefundenen Vogelabdrücke stammen aus der frühen Kreidezeit und werden auf ein Alter zwischen 120 und 128 Millionen Jahren geschätzt.

2. Warum ist diese Entdeckung bedeutsam?

Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da sie wertvolle Einblicke in die frühe Vogelentwicklung und das Migrationsverhalten liefert. Es stellt frühere Annahmen über die Verbreitung von Vögeln während der frühen Kreidezeit in Frage und erweitert unser Verständnis der Vogelarten in der südlichen Hemisphäre.

3. Wo wurden die Fußabdrücke entdeckt?

Die Fußabdrücke wurden in der Wonthaggi-Formation südlich von Melbourne, Australien, gefunden. Diese geologische Formation markiert die Trennung Australiens von der Antarktis vor etwa 100 Millionen Jahren.

4. Was verraten die Fußabdrücke über das Migrationsverhalten?

Das Vorhandensein dieser Fußabdrücke auf mehreren stratigraphischen Ebenen lässt auf ein wiederkehrendes Auftreten von Vögeln schließen, was möglicherweise auf eine saisonale Bildung während der Polarsommer hindeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Vögel das Gebiet möglicherweise als Zugroute genutzt haben.

5. Warum sind Vogelfossilien selten?

Vogelfossilien sind aufgrund der empfindlichen Beschaffenheit der Vogelknochen und der leichten Struktur der Vögel selbst selten. Die Erhaltung ihrer Überreste im Fossilienbestand ist selten, weshalb die Entdeckung dieser Fußabdrücke für wissenschaftliche Untersuchungen besonders wertvoll ist.