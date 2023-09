Neue Fossilien geben Einblicke in die Besiedlung von Land durch Cyanobakterien

Detaillierte 3D-Rekonstruktionen von in Schottland entdeckten Fossilien geben Aufschluss darüber, wie mikrobielles Leben frühe terrestrische Ökosysteme beeinflusste. Die Fossilien gehören zu einer Cyanobakterienart namens Langiella scourfieldii, die vor über 400 Millionen Jahren im frühen Devon unter frühen Landpflanzen gedieh. Laut einer in iScience veröffentlichten Studie sind diese Fossilien das älteste bekannte Beispiel der Cyanobakterienfamilie Hapalosiphonaceae, das Land besiedelt hat.

Cyanobakterien, eine Gruppe uralter Mikroorganismen, spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Lebens auf der Erde. Sie sind in Meeresgesteinen gut dokumentiert, aber das Verständnis ihrer Landbesiedlung ist immer noch Gegenstand der Forschung. Cyanobakterien kommen in verschiedenen Umgebungen vor, darunter in Ozeanen, im Süßwasser, in feuchten Böden und sogar in antarktischen Gesteinen. Sie betreiben Photosynthese, ähnlich wie Pflanzen, und sind für ihre ausgedehnten Blüten bekannt, die Wasseroberflächen blaugrün färben.

Im Unterdevon erfüllten Cyanobakterien die gleichen ökologischen Funktionen wie heute. Sie waren wichtig für die Photosynthese und dienten anderen Organismen als Nahrungsquelle. Diese Mikroorganismen stammen wahrscheinlich aus Süßwasserumgebungen und begannen schon früh in ihrer Geschichte, Land zu besiedeln, wobei sie möglicherweise mit frühen Pflanzen um Platz konkurrierten.

Die Entdeckung der Fossilien von Langiella scourfieldii wurde durch moderne 3D-Mikroskope ermöglicht. Es wurde bestätigt, dass diese Fossilien zusammen mit den 1959 gefundenen Fossilien derselben Art angehörten. Das Vorhandensein einer „echten Verzweigung“ in diesen Fossilien, einem charakteristischen Wachstumsmuster von Cyanobakterien, bestätigte deren Vorkommen im frühen Devon-Ökosystem.

Die frühdevonische Landschaft in Aberdeenshire, wo die Fossilien gefunden wurden, hätte ganz anders ausgesehen als heute. Schottland lag in der Nähe des Äquators und erlebte ein tropisches bis subtropisches Klima. Der Rhynie Chert, die Fossilienfundstelle, bestand aus sandigem Flachland mit flachen Süßwasser- bis Brackwasserbecken. Durch vulkanische Aktivität und heiße Quellen ähnelte das Gebiet dem heutigen Yellowstone-Nationalpark. Die Artenvielfalt konzentrierte sich in dieser Zeit hauptsächlich auf feuchte Felsen in der Nähe von Wasserbecken, die mit mikrobiellen Matten aus Bakterien, Algen und Pilzen bedeckt waren.

Diese Forschung erweitert unser Verständnis darüber, wie Cyanobakterien Land besiedelten, und wirft Licht auf die Wechselwirkungen zwischen mikrobiellem Leben und frühen terrestrischen Ökosystemen.

Quellen:

– iScience: [Link]

– Das Naturhistorische Museum: [Link]