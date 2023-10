Alte Architekturtechnik inspiriert zu neuem Ansatz zur Verbesserung der Leistung metallorganischer Gerüste

By

Forscher von KAUST haben eine neuartige Methode zur maßgeschneiderten Herstellung nanoskaliger Fenster in metallorganischen Gerüsten (MOFs) entwickelt und sich dabei von einer jahrhundertealten Architekturtechnik inspirieren lassen. MOFs sind poröse Materialien, die für eine Reihe von Anwendungen vielversprechend sind, darunter die Gastrennung und medizinische Bereiche.

Die Forscher verwendeten eine molekulare Version einer Architekturtechnik, die als „bogenbildende Zentrierschalung“ bekannt ist, um die Bildung von MOFs mit vorgegebenen Fensterformen und -größen zu steuern. Durch die Kontrolle der Anordnung von Bausteinen namens Supertetraeder (ST) war das Team in der Lage, MOFs mit unterschiedlichen Fenstergrößen zu entwerfen und herzustellen.

Das Team entwickelte zentrierende strukturdirigierende Agenten (cSDA), um die Ausrichtung von ST zu steuern und MOFs mit neuen Fensterformen und -größen zu bilden. Ein Satz von cSDAs führte zu kleinen Fenstern, während ein anderer Satz größere Fenster erzeugte. Diese maßgeschneiderten MOFs zeigten eine beeindruckende Leistung bei der Sauerstoffadsorption und eignen sich daher für Anwendungen in der Medizin sowie in der Luft- und Raumfahrt, bei denen eine hohe Sauerstoffspeicherkapazität von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus bietet das cSDA-Konzept mehrere Vorteile zur Verbesserung der MOF-Leistung. Es ermöglicht die Aufteilung großer Fenster in kleinere, was für chemische Trennungen von Vorteil sein könnte. Der Ansatz vergrößert auch die innere Porenoberfläche, verbessert die Gasspeicherung und erhöht die Stabilität des MOF-Gerüsts.

Diese Forschung stellt eine leistungsstarke Strategie in der retikulären Chemie zur Entwicklung maßgeschneiderter MOFs mit Anwendungen in der Energiesicherheit und ökologischen Nachhaltigkeit vor.

– Definitionen:

– Nanoskala: Bezieht sich auf eine Längenskala, die extrem klein ist, typischerweise in der Größenordnung von Nanometern (nm), also einem Milliardstel Meter. Materialien und Systeme im Nanomaßstab weisen einzigartige Eigenschaften und Verhaltensweisen auf.

– Metallorganische Gerüste (MOFs): Poröse Materialien, die aus Wechselwirkungen zwischen Metall und organischen Liganden bestehen und potenzielle Anwendungen bei der Gastrennung und -speicherung haben.