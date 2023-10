Antike Architektur inspiriert maßgeschneiderte nanoskalige Fenster in metallorganischen Gerüsten

By

Eine aktuelle Studie von Forschern der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hat eine neue Methode zur Herstellung maßgeschneiderter nanoskaliger Fenster in porösen Materialien, sogenannten metallorganischen Gerüsten (MOFs), entdeckt, indem sie sich von alten Architekturtechniken inspirieren ließ.

Die Forscher verwendeten eine molekulare Version einer architektonischen bogenbildenden Vorlage, die als „Zentrierschalung“ bekannt ist, um die Bildung von MOFs mit vorgegebenen Formen und Größen von Porenfenstern zu steuern. Mithilfe dieser Methode war das Team in der Lage, eine Reihe von MOFs mit unterschiedlichen Fenstergrößen zu entwerfen und herzustellen, von denen jedes seine eigenen einzigartigen potenziellen Anwendungen bietet.

Die Fähigkeit, die Strukturbildung von MOFs präzise zu steuern, ist seit langem eine Herausforderung im Materialdesign. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass das Konzept der Zentrierschalung eine Lösung für dieses Problem bietet. Durch den Einsatz von zentrierenden strukturdirigierenden Agenten (cSDAs) konnten die Forscher die Anordnung von Bausteinen namens Supertetraeder (ST) manipulieren, um MOFs mit Fenstern unterschiedlicher Größe und Form zu erzeugen.

Das Forschungsteam entwarf cSDAs, die den Winkel zwischen benachbarten ST-Einheiten verkleinern oder erweitern konnten, was zur Bildung kleinerer bzw. größerer Fenster führte. Ein bestimmtes MOF, Fe-sod-ZMOF-320, das vom Team entwickelt wurde, wies die höchste Sauerstoffadsorptionskapazität aller bekannten MOFs auf. Diese Eigenschaft macht es potenziell wertvoll für die Medizin- und Luft- und Raumfahrtindustrie, da es die Sauerstoffspeicherung erhöhen oder die Verwendung kleinerer Flaschen für den Transport ermöglichen könnte.

Darüber hinaus stellte das Team fest, dass diese maßgeschneiderten MOFs auch für andere Anwendungen vielversprechend waren. Einige MOFs mit schmalen Fenstern zeigten Potenzial für die Trennung molekularer Gemische, während andere bei der Speicherung von Methan und Wasserstoff als potenzielle Brennstoffe gute Ergebnisse zeigten.

Insgesamt unterstreicht diese Studie das Potenzial des Zentrierschalungskonzepts im Bereich der Netzchemie und der Entwicklung maßgeschneiderter MOFs für Energie- und Umweltanwendungen. Durch die präzise Steuerung der Strukturbildung bieten diese maßgeschneiderten nanoskaligen Fenster in MOFs eine verbesserte Leistung und erweiterte Möglichkeiten für verschiedene Branchen.

