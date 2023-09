Neue Methode recycelt Kunststoffe zu wertvollen Tensiden, die in Seifen und Reinigungsmitteln verwendet werden

By

Forscher von Virginia Tech haben eine bahnbrechende Methode entwickelt, um Kunststoffe in wertvolle Chemikalien, sogenannte Tenside, aufzubereiten, die bei der Herstellung von Seife, Waschmitteln und mehr verwendet werden. Diese Methode könnte eine profitable und umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Kunststoffrecycling darstellen.

Der Schlüssel zu dieser Entdeckung liegt in der molekularen Ähnlichkeit zwischen Polyethylen-Kunststoffen und Fettsäuren, die eine chemische Vorstufe von Seife sind. Beide Materialien bestehen aus langen Kohlenstoffketten, Fettsäuren verfügen jedoch über eine zusätzliche Atomgruppe am Ende der Kette. Aufbauend auf dieser Ähnlichkeit stellten die Forscher die Hypothese auf, dass es möglich sein sollte, Polyethylen in Fettsäuren umzuwandeln und letztendlich Seife herzustellen.

Um die langen Polyethylenketten effizient in kürzere Ketten aufzuspalten, entwickelte das Forschungsteam ein einzigartiges Temperaturgradienten-Thermolyseverfahren. Bei diesem Verfahren wurde der Kunststoff in einem speziell gebauten Reaktor auf hohe Temperaturen erhitzt und anschließend schnell abgekühlt. Nach der Thermolyse erhielten die Forscher „kurzkettiges Polyethylen“, auch Wachse genannt.

Der nächste Schritt bestand darin, einige weitere wichtige Schritte hinzuzufügen, einschließlich der Verseifung, um die Wachse in Seife umzuwandeln. Mit Hilfe von Experten, die auf Computermodellierung und Wirtschaftsanalyse spezialisiert sind, verfeinerte das Forschungsteam den Upcycling-Prozess. Das Endergebnis war die weltweit erste Seife aus Kunststoff.

Bemerkenswert ist, dass diese Upcycling-Methode sowohl auf Polyethylen als auch auf einen anderen häufig verwendeten Kunststoff, Polypropylen, angewendet werden kann. Diese Kunststoffe finden sich in verschiedenen alltäglichen Konsumgütern wie Verpackungen, Lebensmittelbehältern und Stoffen. Ein großer Vorteil dieser Upcycling-Technik besteht darin, dass sowohl Polyethylen als auch Polypropylen gleichzeitig verarbeitet werden können, wodurch eine separate Sortierung dieser Kunststoffe entfällt.

Darüber hinaus stellt die Methode einfache Anforderungen: Kunststoff und Hitze. Während für die Umwandlung der Wachse in Fettsäuren und Seife zusätzliche Zutaten erforderlich sind, ist die anfängliche Umwandlung des Kunststoffs unkompliziert. Dadurch ist diese Upcycling-Methode leicht anpassbar und möglicherweise für industrielle Anwendungen skalierbar.

Die Forschung wurde in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht und zeigt einen neuen Weg für das Kunststoff-Upcycling auf, ohne dass komplexe Verfahren oder neuartige Katalysatoren erforderlich sind. Dieser innovative Ansatz hat das Potenzial, zukünftige kreative Designs für Upcycling-Verfahren zu inspirieren.