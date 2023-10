Breit neutralisierende Antikörper (bnAbs) und ihre Rolle bei der HIV-1-Infektion

Zusammenfassung: Breit neutralisierende Antikörper (bnAbs) sind eine Art von Antikörpern, die verschiedene HIV-1-Isolate neutralisieren können. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie diese Antikörper mit der Variabilität ihrer Antigenziele über Virusisolate hinweg interagieren. Forscher haben Wasserstoff/Deuterium-Austausch-Massenspektrometrie (HDX-MS) und quantitative Messungen der Antikörperbindungskinetik verwendet, um die strukturelle und antigenische Variation in der V1/V2-Spitze des HIV-1-Hüllglykoproteins zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass die strukturelle Ordnung in dieser Region die Assoziationsraten und Affinitäten von bnAb beeinflusst. Darüber hinaus zeigten Kryo-EM-Rekonstruktionen von bnAbs, die an divergente Hüll-Glykoproteine ​​gebunden waren, unterschiedliche Grade der Strukturdynamik. HDX-MS-Experimente zeigten, dass die bnAbs einen stark fokussierten Bindungsfußabdruck an der Trimerspitze aufwiesen, wodurch allosterische Veränderungen im gesamten Rest der Struktur vermieden wurden. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Strukturdynamik eine Rolle bei der Antigenität spielt und dass bnAbs ihre breite Kreuzreaktivität durch gezielte Bindung und Überwindung der variablen Eigenschaften erreichen, die in Hüll-Glykoproteinen verschiedener Isolate zu finden sind.

Einleitung: Das HIV-1-Hüllglykoprotein (Env) ist das Ziel neutralisierender Antikörper und unterliegt einer schnellen Evolution. Strukturelle Variationen in Env wirken sich auf seine Wechselwirkungen mit wichtigen Treibern der viralen Fitness und Replikation aus, was zu phänotypischen Merkmalen wie Neutralisationsempfindlichkeit und Infektiosität führt. Neuere Studien haben über hochauflösende Strukturen des Env-Trimers berichtet, diese stellen jedoch statische Ideale dar und erfassen nicht die dynamische Natur von Env. Um zu verstehen, wie bnAbs eine breite Kreuzreaktivität erreichen, müssen konservierte Merkmale identifiziert und verstanden werden, wie sie mit variablen Kontexten umgehen.

Methoden und Ergebnisse: Die Forscher verwendeten HDX-MS, um lokale strukturelle und dynamische Unterschiede in einer Reihe nativer HIV-1-Env-Trimere zu untersuchen. Sie fanden erhebliche Unterschiede in der strukturellen Ordnung und Stabilität in den Regionen, auf die bnAbs abzielen. Bei der Untersuchung einer größeren Gruppe verschiedener Isolate beobachteten sie dramatische Unterschiede in der Epitopdynamik im V1/V2-Trimer-Apex. Die Analyse der Bindungskinetik des Apex-Targeting-bnAb, PGT145, zeigte eine umgekehrte Korrelation zwischen Assoziationsraten und Epitopdynamik.

Um zu verstehen, wie PGT145 mit strukturellen und dynamischen Variationen umgeht, führten die Forscher eine differenzielle HDX-MS durch und erhielten Kryo-EM-Strukturen von PGT145, gebunden an Env-Trimere, aus zwei HIV-1-Isolaten. Sie fanden heraus, dass PGT145 einen stark fokussierten Bindungsfußabdruck an der Trimerspitze aufwies, ohne dass im Rest der Struktur allosterische Veränderungen beobachtet wurden. Die Studie zeigte auch die Koordination konservierter Glykane an der Env-Spitze durch Antikörperreste, die einer somatischen Hypermutation unterliegen.

Schlussfolgerung: Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Strukturdynamik für die Antigenität und die Fähigkeit von bnAbs, eine breite Kreuzreaktivität zu erreichen. Durch die gezielte Bindung vermeiden bnAbs die variablen Eigenschaften, die in Hüll-Glykoproteinen verschiedener Isolate zu finden sind. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen bnAbs und Env-Variabilität ist für die Entwicklung wirksamer HIV-1-Impfstoffe und therapeutischer Interventionen von entscheidender Bedeutung.

Quellen:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2