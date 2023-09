Neue Studie zeigt potenziellen Durchbruch bei der Eindämmung von Knochenschwund im Weltraum

By

Ein Team von Wissenschaftlern hat möglicherweise eine bahnbrechende Methode entdeckt, um die schädlichen Auswirkungen des Knochenschwunds während der Raumfahrt zu bekämpfen. In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Microgravity veröffentlichten Studie förderten Forscher erfolgreich das Knochenwachstum bei Mäusen, die an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) lebten, bis zu neun Wochen lang. Diese experimentelle Behandlung, die eine Kombination aus einem Molekül namens NELL-ähnliches Molekül-1 (NELL-1) und Bisphosphonat-Medikamenten umfasste, zeigte keine offensichtlichen Nebenwirkungen.

Während der Raumfahrt kann die Mikrogravitationsumgebung zu erheblichem Knochenschwund führen, da die regelmäßige mechanische Belastung fehlt, die die Knochen benötigen, um gesund zu bleiben. Die körpereigene Produktion knochenbildender Zellen verlangsamt sich, was zu einem fortschreitenden Knochenschwund führt. Astronauten können jeden Monat im Weltraum bis zu 1 % ihrer Knochenmasse verlieren, und die Wiederherstellung auf der Erde kann Jahre dauern.

Um dieses Problem zu bekämpfen, haben Forscher der University of California, Los Angeles (UCLA) und des Forsyth Institute in Cambridge, Massachusetts, eine modifizierte Version von NELL-1 entwickelt, um seine Wirkung im Körper zu verlängern. Sie kombinierten es mit Bisphosphonat-Medikamenten, die bereits zur Vorbeugung von Knochenschwund eingesetzt werden, um das Knochengewebe besser anzugreifen und Nebenwirkungen zu minimieren.

Das Team führte Experimente sowohl an weltraumgebundenen als auch am Boden lebenden Mäusen durch und verglich sie mit Kontrollgruppen. Die Ergebnisse zeigten bei allen behandelten Mäusen ein signifikantes Knochenwachstum ohne offensichtliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit dieser Behandlung zu bestätigen.

Dieser Durchbruch hat vielversprechende Auswirkungen auf die Zukunft der Weltraumforschung und ermöglicht möglicherweise längere Aufenthalte in der Schwerelosigkeit. Darüber hinaus glauben die Forscher, dass diese Behandlung praktische Anwendungen bei der Vorbeugung von Muskel-Skelett-Verschlechterungen und bei der Behandlung von Erkrankungen wie schwerer Osteoporose auf der Erde haben könnte.

Während das Team weiterhin die von den zur Erde zurückgekehrten Mäusen gesammelten Daten analysiert, ist es optimistisch, was das Potenzial seiner Forschung für die Revolutionierung der Raumfahrt und die Verbesserung der Knochengesundheit angeht.

