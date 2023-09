Aussterben der Dinosaurier: Vulkane und Asteroiden spielten eine Rolle in ihrem Schicksal

By

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass Vulkane in den Deccan Traps in Indien zusammen mit dem bekannten Asteroideneinschlag zum Aussterben der Dinosaurier beigetragen haben könnten. Die Deccan-Fallen bestehen aus massiven Vulkanausbrüchen, die über 2 Jahre lang große Mengen Kohlendioxid (CO2) und Schwefeldioxid (SO800,000) in die Atmosphäre freisetzten. Diese Gase verursachten ein klimatisches Schleudertrauma, wobei CO2 den Planeten erwärmte und SO2 das Sonnenlicht reflektierte und ihn abkühlte.

Das in der Studie verwendete Deep-Learning-Computermodell ergab, dass die von den Deccan-Fallen freigesetzten CO2- und SO2-Werte mit der Ursache für das Aussterben der Dinosaurier vereinbar waren. Das Modell führte verschiedene Szenarien durch, um zu bestimmen, wie sich unterschiedliche Konzentrationen dieser Gase auf das Klima ausgewirkt haben könnten, und verglich die Ergebnisse mit historischen Klimadaten von alten Schalen von Foraminiferen, kleinen Meeresorganismen.

Die Studie legt nahe, dass die vulkanische Aktivität in den Deccan-Fallen vor und nach dem Asteroideneinschlag erhebliche Umweltveränderungen verursachte. Die Vulkane spuckten Gas in die Atmosphäre, was zu einem Anstieg der Treibhausgase und einer anschließenden Erwärmung des Planeten führte. Darüber hinaus trugen saurer Regen und die Versauerung der Ozeane infolge der vulkanischen Aktivität zum Aussterben von Pflanzen- und Tierarten bei.

Während die Rolle des Asteroideneinschlags beim Aussterben weiterhin unbestritten ist, unterstreicht diese Studie den erheblichen Einfluss des Vulkanismus auf das Erdklima und das Schicksal der Dinosaurier. Das Verständnis des Zusammenspiels zwischen Naturereignissen wie Vulkanausbrüchen und Asteroideneinschlägen kann wertvolle Erkenntnisse über Massenaussterben in der Erdgeschichte liefern.

Quellen:

– Computergeologe Alexander Cox vom Dartmouth College

– Geochronologin Courtney J. Sprain von der University of Florida

– Geologe Paul Renne, Direktor des Berkeley Geochronology Center