Neue Entdeckungen enthüllen verlorene Kontinente, eingebettet in den Dschungel Südostasiens

In einem bemerkenswerten wissenschaftlichen Durchbruch haben Forscher der Universität Utrecht endlich Überreste eines Kontinents von der Größe der Vereinigten Staaten gefunden, der vermutlich seit 155 Millionen Jahren verschwunden ist. Diese Entdeckung wirft interessante Fragen zu unserem Verständnis der geologischen Geschichte der Erde und der Möglichkeit auf, dass weitere verlorene Kontinente auf ihre Entdeckung warten.

Bisher waren sich Experten nicht sicher, ob dieses fehlende Stück Land mit dem Namen Argoland unter dem Meeresboden versunken war, mit einer größeren Landmasse verschmolzen war oder einfach unbemerkt an einem unsichtbaren Ort trieb. Nach einer umfangreichen siebenjährigen Suche ist es niederländischen Forschern jedoch gelungen, Teile von Argoland in den dichten Dschungeln Südostasiens aufzuspüren.

Die bahnbrechende Studie unter der Leitung von Dr. Eldert L. Advokaat zeigt, wie die Kontinente bei geschlossenen Ozeanen in einer C-förmigen Konfiguration zusammenpassen, die als Pangaea bekannt ist. Der Tethys-Ozean, in dem Argoland während der späten Jurazeit verschwand, diente als Bühne für dieses geologische Ereignis. Während sich die Form der meisten Länder im Laufe der Zeit aufgrund der Kontinentalverschiebung verändert, war das Verschwinden von Argoland einzigartig.

Anders als der Kontinent Zealandia, der nach der Abspaltung von Australien vor 80 Millionen Jahren schließlich unterging, hing das Schicksal von Argoland wahrscheinlich mit der Subduktion zusammen. Subduktion tritt auf, wenn eine tektonische Platte unter eine andere rutscht und der Rand der Platte in den Erdmantel zurückgeführt wird. Dieses Phänomen stellte eine Herausforderung bei der Lokalisierung von Argoland dar, da die typischen Anzeichen der Subduktion, wie Abstreifungen und die Bildung von Bergen, nicht erkennbar waren.

Um die Sache noch komplizierter zu machen, wurden Fragmente, von denen angenommen wird, dass sie aus Argoland stammen, zuvor in Myanmar und Indonesien entdeckt. Allerdings erwiesen sich diese Proben als viel älter als die Abspaltung von Australien, was auf die Existenz einer weiteren unbekannten fehlenden Landmasse schließen lässt. Die Folgen des Verschwindens eines Kontinents von der Größe der USA werfen die Frage auf, wie viele andere Kontinente ein ähnliches Schicksal erlitten haben.

Durch ihre Forschung deckten Dr. Advokaat und Dr. Douwe JJ van Hinsbergen die Reise von Argoland auf. Es zerfiel zunächst in Mikrokontinente und bildete kleinere Meeresbecken, die durch eine dünnere, aber dichtere ozeanische Kruste gekennzeichnet waren. Diese Fragmente trennten sich schließlich und trieben umher, bevor sie in den üppigen Dschungeln Südostasiens eingebettet wurden.

Diese bahnbrechende Entdeckung wirft Licht auf die dynamische geologische Vergangenheit der Erde und erweitert unser Verständnis von Pangäa. Die Studie untersucht nicht nur, wie Kontinente auseinanderbrechen und sich entwickeln, sondern bietet auch Einblicke in das Wachstum von Kontinenten. Während wir die Geheimnisse verlorener Kontinente aufdecken, hat dieses Wissen das Potenzial, eine Fülle von Entdeckungen in Bereichen wie Biodiversität und Klima zu ermöglichen.

Nachdem das letzte fehlende Puzzleteil in Argoland gefunden wurde, sind die Forscher nun bestrebt, die Möglichkeit anderer verlorener Kontinente zu erkunden. Insbesondere der Pazifische Ozean bietet eine interessante Gelegenheit für weitere Untersuchungen, da sich potenziell fehlende Gebiete in den Gebirgsgürteln von Alaska und British Columbia verstecken.

FAQ

Was ist Subduktion?

Subduktion ist ein geologischer Prozess, bei dem eine tektonische Platte unter eine andere gleitet, was dazu führt, dass der Rand der Platte in den Erdmantel zurückgeführt wird.

Was ist Kontinentaldrift?

Unter Kontinentaldrift versteht man die Bewegung und Verschiebung der Kontinente der Erde im Laufe der Zeit aufgrund der Bewegung tektonischer Platten.

Was ist Pangäa?

Pangäa ist der Superkontinent, der vor etwa 335–175 Millionen Jahren existierte und alle heutigen Kontinente zusammenfasste.

Was ist Zealandia?

Zealandia ist ein versunkener Kontinent, der sich vor Millionen von Jahren von Australien abgespalten hat und größtenteils unter dem Südpazifik liegt.