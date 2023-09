Ein Astronaut analysiert die Genauigkeit der Weltraumszene in „Guardians of the Galaxy Vol. 3"

By

Im neuesten Teil der „Guardians of the Galaxy“-Reihe gibt es eine Weltraumszene, in der Star-Lord, gespielt von Chris Pratt, ohne Helm durch den Weltraum treibt. Dies hat bei den Zuschauern zu Spekulationen über die Richtigkeit einer solchen Situation und darüber geführt, ob ein Mensch ohne Raumanzug im Weltraum überleben könnte.

Um etwas Licht in dieses Thema zu bringen, hat der ehemalige NASA-Astronaut Chris Hadfield seine Einblicke gegeben. Laut Hadfield könnte ein Mensch ohne den Schutz eines Raumanzugs nur etwa 30 Sekunden im Weltraum überleben.

Der Weltraum ist aufgrund mehrerer Faktoren eine unwirtliche Umgebung für den Menschen. Das Hauptproblem ist der fehlende Atmosphärendruck, der dazu führt, dass jede Flüssigkeit im Körper bei einer niedrigeren Temperatur verdampft, was zum Sieden der Körperflüssigkeiten führt. Darüber hinaus stellen der Mangel an Atemluft und extreme Temperaturen auch erhebliche Risiken für das Überleben der Menschen dar.

Die Idee, ohne Raumanzug im Weltraum zu überleben, ist rein fiktiv und basiert nicht auf der wissenschaftlichen Realität. Ohne den Schutz eines Raumanzugs wäre ein Astronaut diesen lebensbedrohlichen Bedingungen ausgesetzt und würde nicht lange überleben.

Es ist wichtig klarzustellen, dass Filme wie „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ stellen Unterhaltungswert vor wissenschaftliche Genauigkeit. Während sie bestrebt sind, dem Publikum spannende und visuell beeindruckende Szenen zu bieten, opfern sie oft zugunsten des Geschichtenerzählens wissenschaftliche Plausibilität.

Abschließend ist die Weltraumszene in „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, bei der Star-Lord ohne Helm durch den Weltraum driftet, ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht korrekt. Laut dem ehemaligen NASA-Astronauten Chris Hadfield würde ein Mensch aufgrund der unwirtlichen Bedingungen ohne Raumanzug nur etwa 30 Sekunden im Weltraum überleben. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass bei Filmen wie diesen die Unterhaltung Vorrang vor dem wissenschaftlichen Realismus hat.

