Neue Studie untersucht mögliche Gegenmaßnahmen für Asteroiden-Bedrohungen

Eine kürzlich im arXiv veröffentlichte Studie wirft eine wichtige Frage auf: Wenn ein großer Asteroid nur wenige Tage vor dem Einschlag entdeckt würde, könnten wir ihn stoppen? Die Studie untersucht einen Asteroiden ähnlich dem NT2023 1, der Anfang des Jahres die Erde knapp verfehlte, und bewertet, ob ihm mit einer Methode namens Pulverize It (PI) entgegengewirkt werden könnte.

Bei der PI-Methode wird innerhalb eines Tages nach Entdeckung des Asteroiden eine Abwehrrakete abgefeuert. Durch den Einsatz einer Kombination aus kinetischen und explosiven Impaktoren würde die Rakete mit hoher Geschwindigkeit eine Impaktorwolke auf den Asteroiden abfeuern und ihn in harmlose Fragmente zerschlagen. Den Simulationen der Studie zufolge würde dieser Ansatz den Asteroiden wirksam zerstören und das Risiko für die Erde minimieren.

Das Faszinierende an diesem Vorschlag ist, dass er darauf hindeutet, dass wir einer drohenden Asteroidengefahr möglicherweise mit einer kurzen Warnung begegnen könnten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bei der Studie derzeit lediglich um einen Proof of Concept handelt. Wir verfügen nicht über die notwendigen Raketen oder Impaktorsysteme, um eine solche Mission durchzuführen. Wenn morgen ein Asteroid entdeckt würde, hätten wir keine unmittelbaren Verteidigungsmöglichkeiten.

Während die Studie die technische Machbarkeit der PI-Methode hervorhebt, wirft sie auch die Frage auf, ob wir den Willen haben, eine planetare Verteidigungsrakete zu bauen. Die Forscher betonen die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen und Investitionen in die Entwicklung eines robusten Verteidigungssystems, das uns in Zukunft vor möglichen Asteroideneinschlägen schützen könnte.

