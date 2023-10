Das Beinahe-Misserfolg eines Asteroiden: Der Bedarf an planetarischen Verteidigungsraketen

Bei einer kürzlichen Nahbegegnung passierte ein mittelgroßer Asteroid nur ein Viertel der Entfernung zwischen Erde und Mond, was die anhaltenden Herausforderungen bei der Entdeckung von Astronomen verdeutlicht. Obwohl dieser besondere Asteroid keinen Schaden für unseren Planeten darstellte, erinnert er uns an die potenzielle Bedrohung, die größere Asteroiden darstellen könnten, wenn sie bis zur letzten Minute unentdeckt blieben. Eine kürzlich auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichte Studie geht der Frage nach, ob wir die Bedrohung durch einen Asteroiden ähnlicher Größe kurzfristig abmildern könnten.

Die Studie untersucht die Möglichkeit, einem hypothetischen Asteroiden, der dem NT2023-Einschlag im Jahr 1 ähnelt, mit der von Forschern so genannten Pulverize It (PI)-Methode entgegenzuwirken. Auch wenn die Idee an einen Hollywood-Actionfilm erinnert, in dem heldenhafte Charaktere den Tag retten, indem sie einen sich nähernden Asteroiden zerstören, könnte die PI-Methode angesichts der begrenzten Vorwarnzeit eine praktikable Lösung sein. Obwohl es möglich ist, einen Asteroiden abzulenken, erfordert eine solche Technik eine erhebliche Vorlaufzeit. Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Frage, ob wir eine schnelle Gegenoffensive starten können, die den Asteroiden effektiv in harmlose Teile zerlegen würde.

Überraschenderweise legt die Studie nahe, dass der Start einer Verteidigungsrakete innerhalb eines Tages mit der vorhandenen Starttechnologie möglich wäre, wenn eine Rakete bereits in Bereitschaft wäre. Der vorgeschlagene Ansatz besteht darin, eine Wolke von Impaktoren mit hoher Geschwindigkeit relativ zum Asteroiden einzusetzen und sie mithilfe einer Kombination aus kinetischen und explosiven Kräften in Fragmente mit einem Durchmesser von nicht mehr als 10 Metern zu zerschlagen. Umfangreiche Hypergeschwindigkeitssimulationen zeigen, dass diese Methode wahrscheinlich zur vollständigen Zerstörung des Asteroiden führen würde. Selbst wenn die Fragmentierung nur wenige Stunden vor einem Einschlag auf die Erde erfolgen würde, würde die entstehende Trümmerwolke ein minimales Risiko für unseren Planeten darstellen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die in der Studie vorgestellte PI-Methode zum jetzigen Zeitpunkt rein theoretisch ist. Zur Umsetzung einer solchen Verteidigungsstrategie fehlen uns derzeit die notwendigen Raketen und Impaktorsysteme. Sollten wir morgen eine drohende Asteroidengefahr erkennen, wären wir schlecht gerüstet, um ihr entgegenzuwirken. Obwohl die Technologie zum Bau einer Planetenverteidigungsrakete vorhanden ist, bleibt die Frage, ob genügend Motivation und Engagement vorhanden sind, in ihre Entwicklung zu investieren.

