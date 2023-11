Erforschung von Strategien zur Reduzierung der Phototoxizität bei der Bildgebung lebender Zellen

By

Die Bildgebung lebender Zellen hat unser Verständnis dynamischer zellulärer Prozesse revolutioniert, indem sie es uns ermöglicht, die Molekulardynamik in Echtzeit zu visualisieren. Die Anwendung hochauflösender Fluoreszenzbildgebung in lebenden Zellen wird jedoch durch Phototoxizität eingeschränkt, die durch die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) verursacht wird, die durch hochintensive oder längere Probenbeleuchtung verursacht wird. Phototoxizität kann Zellstrukturen und -funktionen stören und zu Zellfunktionsstörungen oder sogar zum Zelltod führen.

Insbesondere die Mitose, der Prozess der Zellteilung, reagiert sehr empfindlich auf Phototoxizität. Frühere Studien haben gezeigt, dass ein hohes Maß an Lichtbeleuchtung den Mitoseeintritt hemmen und die Mitosedauer verlängern kann. Um die Dynamik mitotischer Ereignisse genau zu erfassen, ist es wichtig, die Phototoxizität zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe räumlich-zeitliche Auflösung aufrechtzuerhalten.

Zwar wurden mehrere Ansätze vorgeschlagen, um Lichtschäden bei der Bildgebung lebender Zellen zu verringern, beispielsweise die Verwendung fortschrittlicher Mikroskope oder Anregungslicht mit längerer Wellenlänge, diese Methoden weisen jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Kosten oder der verringerten Fluoreszenzhelligkeit auf. Ein weiterer Ansatz ist die Zugabe von Antioxidantien zum Bildgebungspuffer, die ROS abfangen und den durch Lichteinstrahlung verursachten oxidativen Stress reduzieren.

In einer kürzlich durchgeführten Studie führten Forscher ein Screening durch, um Antioxidantien zu identifizieren, die Lichtschäden bei mitotischen Ereignissen in der Bildgebung lebender Zellen wirksam reduzieren. Unter mehreren getesteten Verbindungen reduzierte Ascorbinsäure (Vitamin C) die phototoxischen Wirkungen deutlich, ohne zytotoxische Nebenwirkungen hervorzurufen. Die Studie zeigte, dass Ascorbinsäure bei geeigneten Konzentrationen keinen Einfluss auf das Zellüberleben, die Chromosomensegregation oder das Fortschreiten des Zellzyklus hatte. Darüber hinaus ermöglichte die Zugabe von Ascorbinsäure zum Bildgebungsmedium eine hochauflösende 3D-Zeitraffer-Bildgebung mitotischer Prozesse ohne offensichtliche Lichtschäden.

Diese Studie bietet eine wirksame Lösung zur Reduzierung der Phototoxizität bei der Bildgebung lebender Zellen und demonstriert deren Anwendung bei der Erfassung mitotischer Dynamik mit hoher räumlich-zeitlicher Auflösung. Durch den Einsatz von Antioxidantien wie Ascorbinsäure können Forscher nun dynamische zelluläre Prozesse genauer untersuchen, ohne dass das Risiko einer Fehlinterpretation aufgrund von Lichtschäden besteht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Phototoxizität bei der Bildgebung lebender Zellen?

Unter Phototoxizität versteht man den Schaden, der durch hochintensive oder längere Lichteinstrahlung bei der Bildgebung lebender Zellen verursacht wird. Es entsteht durch die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), die die Zellstrukturen und -funktionen stören.

2. Warum reagiert die Mitose besonders empfindlich auf Phototoxizität?

Mitose, der Prozess der Zellteilung, reagiert sehr empfindlich auf Phototoxizität, da eine hohe Lichteinstrahlung den Mitoseeintritt hemmen und die Mitosedauer verlängern kann. Mitotische Ereignisse erfordern eine Bildgebung mit hoher räumlich-zeitlicher Auflösung, die häufig eine häufige Exposition gegenüber Anregungslicht erfordert.

3. Wie können Antioxidantien die Phototoxizität reduzieren?

Antioxidantien fangen reaktive Sauerstoffspezies (ROS) ab und begrenzen den durch Lichteinstrahlung verursachten oxidativen Stress, wodurch die Phototoxizität verringert wird. Bei der Bildgebung lebender Zellen kann die Zugabe von Antioxidantien zum Bildpuffer die Lichtschädigung wirksam verringern.

4. Welche Rolle spielt Ascorbinsäure (Vitamin C) bei der Reduzierung der Phototoxizität bei mitotischen Ereignissen?

Ascorbinsäure wurde als wirksames Antioxidans identifiziert, das Lichtschäden bei mitotischen Ereignissen in der Bildgebung lebender Zellen deutlich reduziert. Es verursacht keine zytotoxischen Nebenwirkungen und ermöglicht hochauflösende Zeitrafferaufnahmen ohne offensichtliche Lichtschäden.

5. Wie wirkt sich die Reduzierung der Phototoxizität auf die Bildgebung lebender Zellen aus?

Die Reduzierung von Lichtschäden bei der Bildgebung lebender Zellen ermöglicht eine genauere und zuverlässigere Visualisierung dynamischer zellulärer Prozesse. Dadurch wird sichergestellt, dass experimentelle Ergebnisse nicht durch zelluläre Anomalien oder Fehlinterpretationen aufgrund von Phototoxizität verfälscht werden.