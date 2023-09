Machen Sie sich bereit, im Oktober Zeuge der ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden

Nächsten Monat wird ein aufregendes Himmelsereignis stattfinden, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne wandert und uns eine großartige Sonnenfinsternis beschert. Für einige glückliche Beobachter wird dies eine ringförmige Sonnenfinsternis sein, bei der der Mond am Himmel kleiner erscheint und einen schwarzen Kreis vor der Sonne bildet.

Die ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober wird in Teilen von Oregon, Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico und Texas sichtbar sein. Die Sonnenfinsternis beginnt in Oregon um 9:13 Uhr PDT und endet in Texas um 12:03 Uhr CDT. Wer sich außerhalb dieses Weges befindet, kann Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die direkte Beobachtung der Sonnenfinsternis mit bloßem Auge, einer Sonnenbrille, einem Fernglas oder einem Teleskop schädlich für Ihre Augen sein kann. Um eine sichere Betrachtung zu gewährleisten, empfiehlt die NASA die Verwendung von Sonnenschutzbrillen oder tragbaren Solarbetrachtern. Alternativ können Sie auch indirekte Methoden wie einen Lochprojektor nutzen, um diesem spektakulären Ereignis beizuwohnen.

Der Weg der ringförmigen Sonnenfinsternis wird nicht nur mehrere Bundesstaaten der Vereinigten Staaten durchqueren, sondern sich auch nach Mexiko sowie in andere Teile Mittel- und Südamerikas erstrecken.

Verpassen Sie nicht diese unglaubliche Gelegenheit, Zeuge eines himmlischen Wunders zu werden! Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sonnenfinsternisbrille und andere notwendige Beobachtungsausrüstung vorbereitet haben, um die ringförmige Sonnenfinsternis im Oktober sicher genießen zu können.

Quellen:

– Tatan Syuflana/AP

- NASA