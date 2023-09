Historische Klimaveränderungen spielten eine Rolle bei der frühen menschlichen Kreuzung

Eine neue, in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichte Studie zeigt, dass Schwankungen des atmosphärischen CO2-Gehalts und die daraus resultierenden Veränderungen des Klimas und der Vegetation maßgebliche Einflussfaktoren darauf waren, wann und wo frühe menschliche Arten sich kreuzten. Moderne Menschen haben einen kleinen Prozentsatz der DNA von anderen Hominin-Arten wie Neandertalern und Denisova-Menschen geerbt.

Die von einem internationalen Team aus Klimaexperten und Paläobiologen aus Südkorea und Italien durchgeführte Studie nutzte paläoanthropologische Beweise, genetische Daten und Supercomputersimulationen vergangener Klimazonen, um die Muster der Kreuzung verschiedener Arten zu verstehen. Sie fanden heraus, dass Neandertaler und Denisova-Menschen unterschiedliche Umweltpräferenzen hatten. Denisova-Menschen waren besser an kalte Umgebungen wie boreale Wälder und Tundrazonen angepasst, während Neandertaler gemäßigte Wälder und Grasland bevorzugten.

Mithilfe von Computersimulationen analysierten die Forscher die geografische Überlappung dieser verschiedenen Lebensräume während warmer Zwischeneiszeitzeiten. Sie fanden heraus, dass es in diesen Überschneidungsperioden mehr Möglichkeiten für Begegnungen und Interaktionen zwischen den Arten gab, was die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzung erhöhte. Die Simulationen stimmten auch mit bekannten Kreuzungsepisoden überein, die vor etwa 78,000 und 120,000 Jahren stattfanden.

Um die klimatischen Treiber der Kreuzung besser zu verstehen, untersuchten die Forscher, wie sich die Vegetationsmuster in Eurasien in den letzten 400,000 Jahren veränderten. Sie entdeckten, dass erhöhte atmosphärische CO2-Werte und milde interglaziale Bedingungen eine Ausbreitung des gemäßigten Waldes nach Westen in Zentral-Eurasien verursachten und Ausbreitungskorridore für Neandertaler in Denisova-Gebiete schufen.

Eine der Herausforderungen für die Forscher bestand darin, die bevorzugten klimatischen Bedingungen für Denisova-Menschen abzuschätzen, da nur begrenzte Daten verfügbar sind. Sie entwickelten jedoch neue statistische Instrumente, um bekannte Vorfahrenbeziehungen zwischen menschlichen Arten zu berücksichtigen und so potenzielle Denisova-Lebensräume abzuschätzen. Überraschenderweise ergab die Analyse, dass neben Russland und China auch Nordeuropa ein geeignetes Umfeld für Denisova-Menschen gewesen sein könnte.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in den Zusammenhang zwischen Klimawandel, Lebensraumveränderungen und der genetischen Diversifizierung des Menschen. Durch das Verständnis dieser historischen Muster können Forscher die genetischen Spuren der Kreuzung in verschiedenen Populationen weiter untersuchen und ein besseres Verständnis unserer gemeinsamen Abstammung erlangen.

