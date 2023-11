Roboterchemiker: Sauerstoffproduktion aus Marsschmutz freisetzen

By

Während die Möglichkeiten von Robotern und künstlicher Intelligenz die Grenzen menschlicher Erforschung immer wieder neu definieren, hat uns ein Durchbruch bei der Sauerstoffproduktion der Erhaltung des Lebens auf anderen Planeten einen Schritt näher gebracht. Ein Forscherteam der Universität für Wissenschaft und Technologie in China hat einen künstlich intelligenten Roboter-Chemiker entwickelt, der in der Lage ist, Sauerstoff aus Marsmaterialien zu extrahieren.

Während die Idee, lokale Ressourcen für Weltraummissionen zu nutzen, in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, würde die Möglichkeit, lebenswichtige Ressourcen wie Sauerstoff vor Ort zu produzieren, die logistischen Herausforderungen zukünftiger Missionen erheblich verringern. Der Roboter, der einer großen Kiste mit Roboterarm ähnelt, wurde mit Marsmeteoriten und Kompositionen versehen, die die Marsoberfläche imitieren. Mit minimaler menschlicher Interaktion setzte der KI-gestützte Chemiker Säure und Alkali ein, um das Marserz zu zersetzen und seine Zusammensetzung zu analysieren.

Wie ein Meisterkoch, der mit begrenzten Zutaten arbeitet, durchsuchte der Roboterchemiker dann unglaubliche 3.7 Millionen mögliche Kombinationen, um den optimalen Katalysator für eine Sauerstoffentwicklungsreaktion zu finden. Dieser Katalysator würde Sauerstoff aus Wasser freisetzen, ein entscheidendes Element für das Überleben des Menschen. Der gesamte Prozess, von der Vorbereitung des Marsmaterials bis hin zum Testen und Synthetisieren der optimalen Formel, wurde vom Roboterchemiker autonom durchgeführt.

In ihrer in der Fachzeitschrift „Nature Synthesis“ veröffentlichten Studie schätzte das Team, dass ein einzelner Quadratmeter Marsboden mithilfe seines Roboterchemikers etwa 60 Gramm Sauerstoff pro Stunde produzieren könnte. Diese neue Entwicklung ergänzt das Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) der NASA, das an Bord des Perseverance Rovers erfolgreich Sauerstoff aus der Marsluft produziert hat.

Die Auswirkungen dieses Durchbruchs gehen über die Sauerstoffproduktion hinaus. Das Roboter-Chemikersystem hat das Potenzial, die Herstellung verschiedener Katalysatoren und Verbindungen mithilfe lokal verfügbarer Ressourcen zu ermöglichen. Seine Fähigkeit, einen chemischen Weg zu jeder Zielverbindung zu finden, bietet nicht nur Lösungen für die Erhaltung des menschlichen Lebens auf dem Mars, sondern verschiebt auch die Grenzen der chemischen Synthese in abgelegenen und ressourcenbeschränkten Umgebungen.

Während das Konzept künstlich intelligenter Roboterchemiker, die die Geheimnisse außerirdischer Ressourcen entschlüsseln, uns der Entwicklung einer multiplanetaren Spezies näher bringt, können wir die warnenden Geschichten in der Science-Fiction nicht ignorieren. Während wir uns auf diese aufregende Reise begeben, müssen wir wachsam bleiben und sicherstellen, dass unsere Roboterbegleiter ihre Rolle als hilfreiche Assistenten behalten, anstatt sich gegen uns zu wenden.

Häufigste Fragen

Warum ist die Fähigkeit, Sauerstoff auf dem Mars zu produzieren, wichtig?

Die Produktion von Sauerstoff auf dem Mars würde den Transport von der Erde überflüssig machen und die Kosten und logistischen Herausforderungen menschlicher Missionen zum Planeten verringern. Es würde auch eine wichtige Ressource für die Aufrechterhaltung der menschlichen Präsenz auf dem Mars darstellen, indem es atembare Luft ermöglicht und möglicherweise als Treibstoff für Raketen dient.

Wie extrahiert der Roboterchemiker Sauerstoff aus Marsschmutz?

Der Roboterchemiker analysiert das Marserz, um seine Zusammensetzung zu bestimmen, und sucht dann nach einem Katalysator, der eine Sauerstoffentwicklungsreaktion aus Wasser auslösen kann. Durch den Abbau des Marsschmutzes und die Nutzung lokaler Ressourcen produziert der Roboter autonom Sauerstoff.

Welche Auswirkungen haben die Fähigkeiten des Roboterchemikers?

Zusätzlich zur Sauerstoffproduktion eröffnet die Fähigkeit des Roboterchemikers, chemische Pfade zu finden und mithilfe lokaler Ressourcen verschiedene Verbindungen herzustellen, Möglichkeiten für die chemische Synthese in abgelegenen und ressourcenbeschränkten Umgebungen. Es könnte die Art und Weise revolutionieren, wie wir die Ressourcennutzung bei der Weltraumforschung angehen.

Welche anderen Experimente werden durchgeführt, um Sauerstoff auf dem Mars zu produzieren?

Ergänzt wird die Leistung des Roboterchemikers durch das Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) der NASA, das bereits erfolgreich Sauerstoff aus Marsluft produziert hat. Diese Fortschritte bei den Sauerstoffproduktionsgeräten tragen zu unserem Verständnis der Ressourcennutzung auf dem Mars bei und ebnen den Weg für zukünftige bemannte Missionen zum Roten Planeten.