Akustischer Trapping-Chip ermöglicht 3D-Zellmanipulation in fließender Flüssigkeit

Forscher des Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology (SIBET) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben einen akustischen Einfangchip entwickelt, der Zellen in drei Dimensionen (3D) in einer kontinuierlich fließenden Flüssigkeit einfangen kann. Dieser Chip nutzt die akustische Strahlungskraft, die von einer stehenden Ultraschallwelle erzeugt wird, um Zellen ohne Kontakt oder Beschädigung zu manipulieren.

Der Chip wird durch Anbringen eines piezoelektrischen Plattenwandlers an einer Silizium-Glas-Verbindungsplatte mit kreisförmigem Hohlraum hergestellt. Dieser kreisförmige Hohlraum dient als Resonanzeinheit und wird mit einer Frequenz angeregt, die das Einfangen sowohl in der Mittelebene als auch in der Tiefenrichtung ermöglicht.

Die stehenden Ultraschallwellen können in zwei Typen eingeteilt werden: stehende akustische Volumenwellen (BAW), die von einem piezoelektrischen Volumenwandler erzeugt werden, und stehende akustische Oberflächenwellen (SAW), die von einkristallinem Lithiumniobat (LiNbO3) mit ineinandergreifenden Elektroden erzeugt werden. SAW wird trotz seiner geringeren Klemmkraft im Vergleich zu BAW aufgrund seiner geringeren Energiekosten häufig zum Sortieren in fließenden Flüssigkeiten und zur Partikelanordnung in stationären Flüssigkeiten verwendet.

Der Chip nutzt außerdem den akustischen Mikroströmungswirbel, um Zellen in der Nähe von Hindernissen oder Mikroblasen einzufangen. Die Einfangeffizienz kann durch eine Änderung des Designs von Mikropillaren oder anderen Barrieren verbessert werden. Bei einigen Fallen kann es jedoch schwierig sein, Partikel freizusetzen oder eine feste Position zum Einfangen bereitzustellen.

Die Effizienz des Einfangens hängt von der Einfangkraft ab. Frühere Experimente haben gezeigt, dass ein unzureichender Einfangdruck dazu führt, dass Partikel in statischen Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit längerer Geschwindigkeit gefangen werden. Um dieses Problem anzugehen, erzeugten die Forscher eine stehende Schallwelle innerhalb der kreisförmigen Mikrostruktur des Chips, die die Zellen in der Mitte der Kammer einklemmte. Zellen in der Nähe des Bodens des Mikrokanals werden durch die in Tiefenrichtung erzeugte Strahlungskraft verbunden, was zu einem 3D-Zelleneinschluss führt.

Der Chip hat die Fähigkeit bewiesen, mikrometergroße Partikel einzufangen, die sich mit einer Geschwindigkeit von mm/s mit einer Kraft im Nanonewton-Bereich (nN) und einer Zeitskala in Millisekunden (ms) fortbewegen. Dank seiner berührungslosen und biokompatiblen Einfangtechnik kann es in verschiedenen biomedizinischen Technikanwendungen eingesetzt werden, darunter Organchips, Zellkultur, Raman-Analyse und Nanopartikel-Einfang.

Quelle:

– Ce Wang, Shuai He, Jiansheng Chen, et al. Akustisches 3D-Einfangen von Mikropartikeln in fließender Flüssigkeit mithilfe eines kreisförmigen Hohlraums. Sensoren und Aktoren A: Physikalisch.