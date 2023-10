Kühlmittelleck am russischen Modul der Internationalen Raumstation stoppt

Ein Kühlmittelleck am russischen Modul der Internationalen Raumstation (ISS) scheint zwei Tage nach seiner Entdeckung gestoppt zu sein. Für die Astronauten auf der Raumstation stellte das Leck, das am 9. Oktober begann, keine Gefahr dar. Allerdings hat die NASA vorsichtshalber zwei geplante Weltraumspaziergänge verschoben, während sie die Situation untersucht. Das Leck wurde durch Kameras im Mission Control der NASA in Houston identifiziert und von der Astronautin Jasmin Moghbeli an Bord der ISS bestätigt.

Das Leck trat am Ersatzkühler des russischen Nauka-Mehrzwecklabormoduls (MLM) auf, das ursprünglich für ein anderes russisches Modul namens Rassvet vorgesehen war. Das Leck hat keine Auswirkungen auf die Besatzung oder den Betrieb der Raumstation, da der Primärkühler von Nauka weiterhin normal funktioniert. Dieses Leck ist das jüngste in einer Reihe von Kühlmittellecks, die in den letzten Monaten an russischer ISS-Ausrüstung aufgetreten sind. Die Ursache dieser Lecks wird noch untersucht, es gibt Spekulationen über ein systemisches Problem.

Zur Kühlung der ISS-Systeme wird Ammoniak eingesetzt, da diese Abwärme erzeugen. Das Kühlmittel zirkuliert durch Kühlplatten und Wärmetauscher, um die Wärme abzuführen, und gibt die Wärme dann über Heizkörper an den Weltraum ab. Der undichte Kühler des Nauka wird repariert, sodass das Kühlmittel weiterhin funktionieren kann. Erwähnenswert ist, dass es in der Vergangenheit bereits weitere Zwischenfälle mit russischer Ausrüstung auf der ISS gegeben hat, darunter eine Softwarestörung auf Nauka, die zu einer kurzen Notsituation führte, und ein Loch in einem Sojus-Raumschiff, das später geflickt wurde.

Die Internationale Raumstation soll bis mindestens 2030 in Betrieb bleiben. Während die Spannungen zwischen Russland und anderen ISS-Partnern aufgrund der anhaltenden Invasion Russlands in der Ukraine zugenommen haben, erklärten NASA-Beamte, dass die Beziehungen zur ISS weiterhin normal seien.

Quelle: Space.com, Live Science