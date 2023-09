Astronauten und Kosmonauten kehren nach einem einjährigen Aufenthalt im Weltraum zur Erde zurück

By

Ein NASA-Astronaut und zwei russische Kosmonauten sind nach etwas mehr als einem Jahr im Weltraum sicher zur Erde zurückgekehrt. Dieser verlängerte Aufenthalt stellte einen neuen Rekord für den längsten US-Raumflug auf. Das Trio landete in einer abgelegenen Gegend Kasachstans und landete in einer Sojus-Kapsel, die als Ersatz für ihr ursprüngliches Fahrzeug diente, das durch Weltraumschrott beschädigt wurde und beim Andocken an die Internationale Raumstation sein gesamtes Kühlmittel verlor.

Ursprünglich war eine 180-tägige Mission geplant, doch der Aufenthalt des amerikanischen Astronauten Frank Rubio und seiner russischen Kollegen Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin wurde auf 371 Tage verlängert. Damit wurde der bisherige Rekord des NASA-Astronauten Mark Vande Hei für einen einzigen Raumflug übertroffen. Der Weltrekord für den längsten Raumflug wird immer noch von Russland gehalten, mit einer Dauer von 437 Tagen, aufgestellt Mitte der 1990er Jahre.

Die Ersatz-Sojus-Kapsel wurde im Februar gestartet, als Ingenieure vermuteten, dass ein Stück Weltraumschrott den Kühler der ursprünglichen Kapsel durchbohrt hatte, was Bedenken hinsichtlich einer Überhitzung und einer möglichen Gefahr für die Insassen aufkommen ließ. Leider stand bis zu diesem Monat keine andere Sojus-Sojus zur Verfügung, um eine neue Besatzung zu starten, was bedeutet, dass die Ersatzkräfte erst vor zwei Wochen eintrafen.

Während seiner Zeit im Weltraum verpasste Herr Rubio, ein Armeearzt und Hubschrauberpilot, wichtige Meilensteine ​​seiner Familie, wie den Abschluss seiner Kinder an der Marineakademie und den Abflug nach West Point. Er gab zu, dass der psychologische Aspekt eines so langen Aufenthalts im Weltraum schwieriger sei als erwartet.

Nachdem sie nun sicher zur Erde zurückgekehrt sind, äußerte Herr Rubio seinen Wunsch, seine Frau und seine Kinder wiederzusehen. Er könnte den Rekord für den längsten US-Raumflug noch einige Zeit halten, da die NASA derzeit keine Pläne für weitere einjährige Missionen hat.

Insgesamt hat die gesamte Besatzung seit ihrem Start von Kasachstan im vergangenen September beeindruckende 157 Millionen Meilen zurückgelegt und fast 6,000 Erdumrundungen absolviert.

Quelle: BBC News (Keine URLs für Quellen angegeben)