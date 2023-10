Abholzung im Amazonasgebiet: Ein Welleneffekt auf die Klimaerwärmung

By

Eine aktuelle Studie britischer und brasilianischer Wissenschaftler hat ergeben, dass die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes weitreichende Folgen für die Klimaerwärmung hat. Unter der Leitung von Dr. Edward Butt von der University of Leeds entdeckten die Forscher, dass die Abholzung tropischer Wälder im Amazonasgebiet nicht nur zu einer unmittelbaren Erwärmung in der Umgebung führt, sondern auch Auswirkungen auf die Landoberflächen in bis zu 100 Kilometern Entfernung hat.

Die Studie mit dem Titel „Amazonas-Abholzung führt zu starker regionaler Erwärmung“ nutzte Satellitendaten und analysierte 3.7 Millionen Orte im gesamten Amazonasbecken. Die Ergebnisse zeigten einen klaren Zusammenhang zwischen Entwaldung und Temperaturanstieg. In Gebieten mit geringer Entwaldung betrug die durchschnittliche Änderung der Landtemperatur über einen Zeitraum von 20 Jahren 0.3 °C. Allerdings stieg die Durchschnittstemperatur an Standorten mit lokaler und regionaler Abholzung um deutliche 4.4 °C.

Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die 30 Millionen Menschen, die im Amazonasbecken leben, von denen viele bereits gefährlicher Hitze ausgesetzt sind. Wenn die Entwaldung in ihrem derzeitigen Tempo weitergeht, wird die durch den Verlust der Wälder im Amazonasgebiet verursachte regionale Erwärmung die bereits alarmierenden Klimabedingungen verschärfen und eine weitere Bedrohung für die lokalen Gemeinschaften darstellen.

Die Forscher untersuchten auch die zukünftigen Auswirkungen der Abholzung im Amazonasgebiet. Sie untersuchten zwei Szenarien: eines, bei dem die Entwaldung unkontrolliert erfolgt und Schutzgebiete nicht erhalten bleiben, und ein anderes, bei dem einige Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Verringerung der Entwaldung einen erheblichen Abkühlungseffekt hätte, insbesondere in Gebieten mit hohen Waldverlustraten.

Der Schutz tropischer Wälder bekämpft nicht nur den globalen Klimawandel, sondern bietet auch erhebliche Vorteile auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Durch die Reduzierung der Abholzungsraten können wir Hitzestress lindern, die Landwirtschaft schützen und das empfindliche Gleichgewicht des Amazonas-Ökosystems bewahren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Abholzung?

Unter Entwaldung versteht man die dauerhafte Entfernung von Bäumen und Vegetation in einem Waldgebiet, häufig um Platz für landwirtschaftliche Aktivitäten, Bergbau oder Stadtentwicklung zu schaffen.

2. Wie trägt die Entwaldung zum Klimawandel bei?

Die Entwaldung stört den Kohlenstoffkreislauf und erhöht die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, was zu globaler Erwärmung und Klimawandel führt.

3. Welche Folgen hat die Abholzung im Amazonasgebiet?

Zu den Folgen der Entwaldung im Amazonasgebiet gehören der Verlust der Artenvielfalt, Bodenerosion, gestörte Wasserkreisläufe und erhöhte Kohlenstoffemissionen. Es führt auch zu einer regionalen und weiträumigen Klimaerwärmung, wie die aktuelle Studie zeigt.

4. Wie kann die Entwaldung im Amazonasgebiet reduziert werden?

Zu den Bemühungen, die Entwaldung im Amazonasgebiet zu reduzieren, gehören die Umsetzung strenger Vorschriften, der Schutz indigener Gebiete, die Förderung nachhaltiger Landnutzungspraktiken und die Unterstützung lokaler Gemeinschaften bei nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten.

