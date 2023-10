Wissenschaftler erzeugen und stabilisieren seltene geladene Goldionen für neue Verwendungszwecke

Wissenschaftlern der Stanford University, der University of California, Berkeley und der McGill University in Kanada ist es gelungen, eine seltene geladene Goldvariante namens Au2+ herzustellen und zu stabilisieren. Dieser Durchbruch ermöglicht eine Reihe neuer Anwendungen für dieses faszinierende elementare Metall.

Die einzigartigen Eigenschaften der Goldatome mit ihrer großen positiven Ladung sind auf die große Anzahl von Protonen in ihren Kernen zurückzuführen. Diese Kräfte, kombiniert mit den Auswirkungen der speziellen Relativitätstheorie auf ihre Beschleunigung, machen bestimmte Anordnungen von Elektronen wahrscheinlicher als andere. Daher ist der Verlust von einem oder drei Elektronen häufiger als der Verlust von zwei.

Um die Au2+-Ionen zu stabilisieren, haben die Chemiker sie in einem kristallinen Material namens Halogenidperowskit eingefangen, das häufig in Solarmodulen und elektronischen Geräten verwendet wird. Die spezifische Konfiguration der Elemente im Kristall bewahrte den einzigartigen Zustand der Au2+-Ionen. Durch die Verwendung einer Formel, die Cäsiumchloridsalz, Au3+-Chlorid, Wasser, Salzsäure und eine kleine Menge Vitamin C enthielt, konnten die Wissenschaftler Au3+-Ionen durch die Abgabe eines Elektrons in Au2+ umwandeln.

Gold ist bekannt für seine Formbarkeit und Beständigkeit gegenüber chemischen Reaktionen, was es zu einem begehrten Element für verschiedene Anwendungen macht. Mit der Entdeckung einer stabilen Form von Au2+ wird sich die weitere Forschung auf die Untersuchung seiner optischen und elektronischen Eigenschaften konzentrieren. Diese Eigenschaften könnten möglicherweise modifiziert und in Bereichen wie der Elektronik genutzt werden.

Die erfolgreiche Synthese des stabilen Au2+-Perowskits stieß bei den Wissenschaftlern zunächst auf Überraschung. Jetzt sind sie jedoch gespannt darauf, die Möglichkeiten zu erkunden, die dieses neue Material bietet. Die Forschung wurde in Nature Chemistry veröffentlicht.

Quellen:

– Lindquist et al., Nature Chemistry, 2023