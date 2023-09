Warum mitochondriale DNA von Müttern weitergegeben wird

Eine kürzlich in Nature Genetics veröffentlichte Studie hat Aufschluss darüber gegeben, warum mitochondriale DNA (mtDNA) hauptsächlich von Müttern an ihre Nachkommen weitergegeben wird. Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke der Zellen, produzieren die für Zellfunktionen benötigte Energie. Dieses Organell wird vollständig aus dem genetischen Rezept der DNA einer Mutter hergestellt, während die mtDNA eines Vaters keine Rolle spielt.

Untersuchungen an menschlichen Spermien ergaben vor der Befruchtung keine intakte mtDNA, was darauf hindeutet, dass männliche mtDNA in den Mitochondrien fehlt. Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass menschliche Spermien keine mtDNA enthalten und dass das mitochondriale Genom bei Säugetieren größtenteils von der Mutter vererbt wird.

Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen ist die höhere Mutationsrate des mitochondrialen Genoms im Vergleich zum Kerngenom. Während der Zellteilung werden Mitochondrien zufällig auf die Tochterzellen verteilt, was dazu führen kann, dass einige Zellen nicht genügend Mitochondrien erhalten. Dies kann zu vermehrten Mutationen und Spaltungen in der mtDNA führen. Spermien haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen viel Energie verbrauchen, um zur Befruchtung in die Eizelle zu gelangen. Das Vorhandensein von mtDNA in Spermien könnte aufgrund ihres schnellen Energieverbrauchs zu Mutationen führen.

Im Gegensatz dazu sind Eizellen zur Energiegewinnung nicht auf ihre eigenen Mitochondrien angewiesen. Sie beziehen Energie aus benachbarten Zellen und können so gesunde mtDNA bewahren, um sie an zukünftige Generationen weiterzugeben. Dies erklärt, warum die mütterliche Vererbung von mtDNA weit verbreitet ist.

Während diese Studie Einblicke in die mütterliche Vererbung von mtDNA liefert, erklärt sie nicht die seltenen Fälle, in denen die mtDNA-Übertragung offenbar von beiden Elternteilen erfolgt. Diese Erkenntnisse können jedoch zum Verständnis von Fruchtbarkeitsstörungen beitragen, die über Eizellen oder Spermien vererbt werden können. Darüber hinaus haben jüngste Fortschritte in der mitochondrialen Ersatztherapie die Geburt von Kindern mit DNA von drei verschiedenen Personen ermöglicht, was das Potenzial für gezielte Mutationen und genetische Krankheiten verdeutlicht. Trotz der lebenswichtigen Rolle der mtDNA gibt es noch viel über ihren Ursprung und ihre Funktionen zu lernen.

