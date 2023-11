Neue Einblicke in den mysteriösen Überrest der Supernova 1181

By

Nach Jahren der Forschung und Analyse haben Astronomen faszinierende neue Informationen über ein Himmelsobjekt namens PA 30 entdeckt, bei dem es sich vermutlich um den Überrest einer seltenen Supernova handelt, die 1181 beobachtet wurde.

PA 30 wurde ursprünglich von der Amateurastronomin Dana Patchick in Bildern aus dem Wide-Field-Infrarot-Survey-Explorer-Archiv entdeckt und galt als planetarischer Nebel. Professionelle Astronomen erkannten jedoch bald, dass die Sache noch viel interessanter war. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass PA 30 nicht die typischen Eigenschaften eines planetarischen Nebels aufweist.

Eine der wichtigsten Entdeckungen war, dass PA 30 die Emissionslinien fehlen, die typischerweise mit planetarischen Nebeln verbunden sind. Stattdessen enthüllten Folgebeobachtungen einzigartige Merkmale, wie zum Beispiel Winde vom Zentralstern mit beispielloser Geschwindigkeit und das Fehlen von Wasserstoff und Helium sowohl im Zentralstern als auch im Nebel. Diese Erkenntnisse stellten bestehende Theorien über die Natur von PA 30 in Frage.

Im Jahr 2019 schlugen Astronomen eine bahnbrechende Erklärung für die ungewöhnlichen Eigenschaften von PA 30 vor: Es sei das Ergebnis einer Verschmelzung zweier Weißer Zwerge. An der Verschmelzung waren ein Weißer Zwerg mit einer Kohlenstoff/Sauerstoff-Atmosphäre und ein weiterer mit einer Sauerstoff/Neon-Atmosphäre beteiligt, was zu einer seltenen Art von Supernova führte, die als SN Typ Iax bekannt ist. Mit dieser Hypothese konnte das Fehlen von Wasserstoff und Helium sowie die geringer als erwartete Expansionsrate erfolgreich erklärt werden.

Eine weitere Analyse der Spektren von PA 30 bestätigte diese Annahme. Die Spektren zeigten eine höhere Häufigkeit von Neon und Magnesium, was auf eine Kohlenstofffusion hinweist, was PA 30 zur einzigen bekannten Supernova dieser Art in unserer Galaxie macht.

Neuere Forschungen haben sich auch mit den historischen Aufzeichnungen der Supernova 1181 befasst, und die Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass PA 30 tatsächlich mit diesem alten Supernova-Ereignis in Zusammenhang steht. Aufzeichnungen aus China und Japan beschreiben den Aufenthaltsort des „Gaststerns“ zur Zeit der Supernova, und PA 30 fällt in die angegebene Region.

Während Astronomen PA 30 weiter erforschen, entfalten sich seine Geheimnisse immer weiter, liefern wertvolle Einblicke in das Leben und Sterben von Sternen und erweitern unser Verständnis des riesigen Kosmos.

FAQ

Was ist PA 30?

PA 30 ist der Überrest einer im Jahr 1181 beobachteten Supernova. Ursprünglich wurde sie fälschlicherweise für einen planetarischen Nebel gehalten, später jedoch als eine seltene Art von Supernova identifiziert, die als SN Typ Iax bekannt ist.

Warum ist PA 30 wichtig?

PA 30 bietet wertvolle Einblicke in die Dynamik von Supernovae und die Entwicklung von Sternen. Seine einzigartigen Eigenschaften stellen bestehende Theorien in Frage und erweitern unser Verständnis dieser kosmischen Ereignisse.

Was ist ein planetarischer Nebel?

Ein planetarischer Nebel ist eine leuchtende Hülle aus Gas und Staub, die von einem sterbenden Stern in den späten Stadien seiner Entwicklung erzeugt wird. Es entsteht, wenn ein Stern seine äußeren Schichten abwirft und den heißen Kern freilegt.

Was sind Emissionslinien?

Emissionslinien sind bestimmte Wellenlängen des von bestimmten Elementen emittierten Lichts. Sie geben Hinweise auf die Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften von Himmelsobjekten.

Was ist ein Weißer Zwerg?

Ein Weißer Zwerg ist der dichte Kern, der zurückbleibt, nachdem ein Stern seinen Kernbrennstoff erschöpft und seine äußeren Schichten abgeworfen hat. Es besteht typischerweise aus Kohlenstoff und Sauerstoff und hat eine hohe Anziehungskraft.

