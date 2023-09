Neue Forschungsergebnisse bestätigen, dass die Schwerkraft Antimaterie genauso beeinflusst wie Materie

Eine kürzlich von der ALPHA-Kollaboration in der Antimaterie-Fabrik des CERN durchgeführte Studie hat wichtige Einblicke in das Verhalten von Antimaterie in Gegenwart der Schwerkraft geliefert. Die in „Nature“ veröffentlichte Forschung zeigt, dass innerhalb der Präzision des Experiments Antiwasserstoffatome, die aus einem Positron bestehen, das ein Antiproton umkreist, auf die gleiche Weise auf die Erde fallen wie ihre materiellen Gegenstücke.

Die Studie ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Gebiet der Antimaterieforschung, da es das erste Experiment ist, das den Gravitationseffekt auf die Bewegung von Antimaterie direkt beobachtet. Jeffrey Hangst, Sprecher von ALPHA, beschreibt die Bedeutung der Forschung mit den Worten: „In der Physik weiß man etwas erst dann wirklich, wenn man es beobachtet.“ Dies ist das erste direkte Experiment, das tatsächlich einen Gravitationseffekt auf die Bewegung von Antimaterie beobachtet. Es ist ein Meilenstein in der Erforschung der Antimaterie, die uns aufgrund ihrer scheinbaren Abwesenheit im Universum immer noch ein Rätsel darstellt.“

Die Schwerkraft, die schwächste der vier Grundkräfte der Natur, ist die Anziehungskraft zwischen Objekten mit Masse. Da Antiwasserstoffatome elektrisch neutral und stabil sind, stellen sie ein ideales System zur Untersuchung des Gravitationsverhaltens von Antimaterie dar.

Die ALPHA-Kollaboration erzeugt Antiwasserstoffatome durch die Nutzung negativ geladener Antiprotonen und positiv geladener Positronen. Die Antiprotonen werden in den AD- und ELENA-Maschinen der Antimateriefabrik erzeugt und abgebremst, während die Positronen aus einer Natrium-22-Quelle akkumuliert werden. Die resultierenden Antiwasserstoffatome, die neutral, aber leicht magnetisch sind, werden in einer Magnetfalle eingeschlossen, um Kontakt mit Materie und Vernichtung zu verhindern.

Die Forscher entwickelten ein vertikales Gerät namens ALPHA-g, mit dem sie die vertikalen Positionen messen konnten, an denen die Antiwasserstoffatome mit Materie vernichtet wurden. Das Gerät ermöglichte es, die Wirkung der Schwerkraft auf die Atome zu messen, sobald das Magnetfeld der Falle ausgeschaltet war.

Durch ihre Experimente fand das ALPHA-Team heraus, dass die Beschleunigung von Antiwasserstoffatomen mit der Gravitationskraft zwischen Materie und Erde im Einklang steht. Die Studie umfasste mehrere Versuche mit unterschiedlichen Werten eines zusätzlichen Magnetfelds, um die Auswirkung auf die Schwerkraft zu messen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Antimaterie und Materie innerhalb der Präzision des Experiments die gleiche Gravitationskraft erfahren.

Der nächste Schritt für das Team besteht darin, die Beschleunigung von Antiwasserstoffatomen möglichst genau zu messen. Sie planen, in zukünftigen Experimenten die Laserkühlung von Antiwasserstoffatomen zu implementieren, was voraussichtlich die Präzision ihrer Messungen verbessern wird.

Die von der ALPHA-Kollaboration in der Antimateriefabrik des CERN durchgeführten Forschung trägt zu unserem Verständnis der Eigenschaften und des Verhaltens von Antimaterie bei. Es ist Teil der laufenden Bemühungen am CERN, Antimaterie zu untersuchen und zu produzieren. Andere Experimente konzentrieren sich ebenfalls auf die Messung der Gravitationsbeschleunigung atomarer Antimaterie.

