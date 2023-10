Fast die Hälfte der Eisschelfs der Antarktis ist in den letzten 25 Jahren geschrumpft

Wissenschaftler der Universität Leeds haben eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass fast die Hälfte der Eisschelfs der Antarktis in den letzten 25 Jahren geschrumpft ist, wobei die vom Menschen verursachte globale Erwärmung wahrscheinlich die Hauptursache ist. Von den 162 Eisschelfs, die den Kontinent umgeben, haben 71 an Volumen verloren und 7.5 Billionen Tonnen Schmelzwasser in die Ozeane freigesetzt. Die Eisschelfe auf der Westseite der Antarktis, die warmem Wasser ausgesetzt ist, haben sich stark verkleinert, während die Eisschelfe auf der Ostseite, die in Küstennähe durch kaltes Wasser geschützt wird, entweder gleich geblieben sind oder an Volumen zugenommen haben. Dieser Nettoverlust an Eis entspricht 7.5 Billionen Tonnen.

Die in der Fachzeitschrift Scientific Advances veröffentlichte Studie nutzte über 100,000 Satellitenradarbilder, um den Zustand der Eisschelfs zu beurteilen. Es wurde festgestellt, dass auf der Westseite der Antarktis die Wassertemperatur am Meeresboden wärmer ist, nämlich nahe 2 °C, was warm genug ist, um das darüber liegende Eis zu schmelzen. Auf der Ostseite hingegen herrschen kältere Meerestemperaturen.

Die schrumpfenden Eisschelfs werden erhebliche Folgen für die globale Ozeanzirkulation haben und als „Förderband“ fungieren, das Nährstoffe, Wärme und Kohlenstoff transportiert. Durch das Schmelzen des Eises wird dem salzigen Meerwasser Süßwasser hinzugefügt, wodurch es leichter wird und langsamer sinkt, wodurch das Zirkulationssystem geschwächt wird. Die Studie ergab außerdem, dass fast die Hälfte der Eisschelfs schrumpft und es keine Anzeichen einer Erholung gibt, im Gegensatz zu den Erwartungen, dass sie Zyklen des Schrumpfens und anschließenden erneuten Wachstums durchlaufen würden.

Dr. Benjamin Davison, der leitende Forscher der Studie, vermutet, dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung wahrscheinlich die Hauptursache für den Eisverlust ist. Wenn der Verlust auf natürliche Klimaschwankungen zurückzuführen wäre, hätte es Anzeichen für ein erneutes Eiswachstum auf den westlichen Schelfeisen gegeben.

Schelfeise spielen eine entscheidende Rolle bei der Verlangsamung des Eisflusses von Gletschern in die Ozeane. Wenn die Schelfeise schwächer werden oder sich verkleinern, nimmt der Eisverlust der Gletscher zu. Bemerkenswert ist, dass das Getz-Schelfeis mit 1.9 Billionen Tonnen im Untersuchungszeitraum den größten Eisverlust verzeichnete. Der Großteil dieses Verlusts war auf das Schmelzen an der Basis des Schelfeises und nicht auf das Kalben zurückzuführen.

Während die Studie den stetigen Abrieb der Schelfeise aufgrund von Schmelzen und Kalben hervorhebt, hat das Amery-Schelfeis auf der Ostseite der Antarktis aufgrund seiner kälteren Umgebung tatsächlich 1.2 Billionen Tonnen Eis zugenommen. Diese Forschung liefert ein Basismaß, um zukünftige Veränderungen im Zuge der weiteren Erwärmung des Klimas zu verfolgen.

