„Ring of Fire“-Sonnenfinsternis ziert den Himmel über den USA

Ein seltenes Himmelsereignis, bekannt als ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerring“-Sonnenfinsternis genannt, wird am Samstag, dem 14. Oktober, am Himmel über den USA sichtbar sein. Bei dieser Art von Sonnenfinsternis steht der Mond am Himmel Der am weitesten von der Erde entfernte Punkt seiner Umlaufbahn verdeckt die Sonne teilweise und erzeugt einen hellen Ring aus Sonnenlicht um den Mond.

Die ringförmige Sonnenfinsternis kann nur innerhalb eines schmalen ringförmigen Pfads beobachtet werden, der sich von Oregon bis Texas, Teilen Mexikos, Mittelamerikas und Südamerikas erstreckt. In den USA beginnt die Sonnenfinsternis um 9:13 Uhr PDT in Oregon und endet um 12:03 Uhr CDT in Texas. Außerhalb dieses Pfades können Menschen in den angrenzenden USA, Puerto Rico und Teilen von Alaska und Hawaii immer noch Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis werden, bei der der Mond einen Teil der Sonne bedeckt, ohne dass der „Feuerring“-Effekt entsteht.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, müssen die Betrachter einen speziellen Augenschutz wie eine Sonnenfinsternisbrille oder einen speziellen Sonnenfilter tragen. Um die Sonnenfinsternis zu beobachten, ohne direkt in die Sonne zu blicken, können auch indirekte Betrachtungsmethoden wie ein Lochprojektor verwendet werden.

Die NASA wird die ringförmige Sonnenfinsternis von 11:30 bis 1:15 Uhr live auf NASA TV, der Website der Agentur und auf Social-Media-Plattformen übertragen. Darüber hinaus findet am Dienstag, 26. September, um 4:XNUMX Uhr EDT eine Medien-Telefonkonferenz statt um über die Sonnenfinsternis zu sprechen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese ringförmige Sonnenfinsternis nur eine Vorschau auf die nächste große Sonnenfinsternis ist, eine totale Sonnenfinsternis, die voraussichtlich am 8. April 2024 stattfinden wird. Die totale Sonnenfinsternis wird die USA von Texas bis Maine durchqueren und bieten ein weiteres unglaubliches Himmelsphänomen für Himmelsbeobachter.

Quelle: NASA Sonne und Weltraum (@NASASun)