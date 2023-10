NASA und ISRO arbeiten zusammen, um NISAR zu starten, einen transformativen Erdbeobachtungssatelliten

Eine bahnbrechende Partnerschaft zwischen der NASA und der Indian Space Research Organization (ISRO) hat zur Entwicklung des NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)-Erdbeobachtungssatelliten geführt. Diese innovative Satellitenmission, deren Start für Anfang 2024 geplant ist, zielt darauf ab, die Erforschung der Wald- und Feuchtgebietsökosysteme der Erde und ihres tiefgreifenden Einflusses auf den globalen Kohlenstoffkreislauf zu revolutionieren und anschließend die Dynamik des Klimawandels zu beeinflussen.

Die hochmodernen Radarsysteme von NISAR werden alle 12 Tage umfassende Scans fast aller Land- und Eisoberflächen der Erde durchführen und so tiefgreifende Einblicke in zwei wichtige Ökosystemtypen bieten: Wälder und Feuchtgebiete. Wälder dienen als lebenswichtige Kohlenstoffsenken, indem sie Kohlenstoff in ihrem Baumholz absorbieren und speichern. Unterdessen spielen Feuchtgebiete eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung des Kohlenstoffs in ihren organischen Bodenschichten. Störungen dieser Ökosysteme können die Freisetzung von Kohlendioxid und Methan in die Atmosphäre beschleunigen und den Klimawandel verschärfen.

Durch die Überwachung globaler Veränderungen der Landbedeckung werden Forscher ein tieferes Verständnis der Auswirkungen dieser Veränderungen auf den Kohlenstoffkreislauf gewinnen – ein komplexes System, das die Bewegung von Kohlenstoff zwischen Atmosphäre, Land, Ozean und lebenden Organismen regelt. Diese umfassende Sicht auf den Planeten, die durch die Radartechnologie von NISAR ermöglicht wird, wird wertvolle Einblicke in den sich entwickelnden Zustand von Land und Eis auf der Erde liefern.

Die Entwicklung von NISAR stellt eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen NASA und ISRO dar und markiert ihre erste Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Hardware für eine Erdbeobachtungsmission. Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA leitet die US-Komponente des Projekts und steuert das L-Band-Radar mit synthetischer Apertur (SAR) der Mission bei. Das UR Rao Satellite Center der ISRO ist führend im ISRO-Segment und überwacht den Raumfahrzeugbus, die S-Band-SAR-Elektronik, die Trägerrakete, die Startdienste und den Satellitenmissionsbetrieb. Zusammengenommen stellen diese Bemühungen einen bedeutenden Meilenstein in der Erdbeobachtungstechnologie und Klimawissenschaft dar.

FAQ

Was ist das Ziel der NISAR-Satellitenmission?

Ziel der NISAR-Satellitenmission ist der Start eines Erdbeobachtungssatelliten, der Einblicke in Wälder und Feuchtgebiete liefert, die eine entscheidende Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf spielen.

Wie oft wird der NISAR-Satellit die Land- und Eisoberflächen der Erde scannen?

Der NISAR-Satellit wird alle 12 Tage die Land- und Eisoberflächen der Erde scannen und so eine umfassende Abdeckung und Datenerfassung bieten.

Was werden Forscher aus den Daten von NISAR lernen?

Die Daten von NISAR werden es Forschern ermöglichen, die Absorption und Freisetzung von Kohlenstoff in Wäldern und Feuchtgebieten besser zu verstehen und so zu einem tieferen Verständnis der Auswirkungen dieser Ökosysteme auf den globalen Kohlenstoffkreislauf und die Dynamik des Klimawandels beizutragen.

Welche gemeinsame Anstrengung steckt hinter der Entwicklung von NISAR?

NISAR ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen NASA und ISRO und markiert die erste gemeinsame Hardwareentwicklung für eine Erdbeobachtungsmission zwischen den beiden Agenturen.

Wer leitet die US-Komponente der NISAR-Mission?

Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA leitet unter der Aufsicht der NASA durch das California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena die US-Komponente der NISAR-Mission und steuert das L-Band-Radar mit synthetischer Apertur (SAR) der Mission bei.