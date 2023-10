Der kryovulkanische Komet auf dem Weg zur Erde: 12P/Pons-Brooks

By

Ein massiver kryovulkanischer Komet namens 12P/Pons-Brooks ist derzeit auf dem Weg zur Erde. Dieser Komet, dreimal so groß wie der Mount Everest, brach kürzlich am 5. Oktober aus und markierte damit seine zweite Explosion in den letzten vier Monaten.

Was diesen Kometen einzigartig macht, ist seine Zusammensetzung. Laut Dailymail besteht 12P/Pons-Brooks aus Eis, Staub und Gasen, die ein Phänomen erzeugen, das der Kohlensäure in einer kohlensäurehaltigen Getränkeflasche ähnelt. Der feste Kern des Kometen hat schätzungsweise einen Durchmesser von 18.6 Meilen (30 km), und wenn er von der Sonne erhitzt wird, baut sich im Inneren Druck auf, bis es zu einer Explosion kommt, bei der gefrorene Trümmer durch Brüche in der Hülle des Kerns freigesetzt werden.

Bei der jüngsten Explosion bemerkten Beobachter, dass die Koma, die den Kern umgebende Gaswolke, „Hörner“ zu haben schien. Der genaue Grund für diese hornartige Form ist noch unbekannt, aber Experten gehen davon aus, dass dies an der besonderen Form des kryovulkanischen Schlots und einer Art Blockade liegen könnte, die dazu führt, dass das Material in einem einzigartigen Strömungsmuster ausgestoßen wird. Einige haben das Aussehen des Kometen sogar mit der Raumsonde Millennium Falcon aus Star Wars verglichen.

Trotz seiner schrecklichen Flugbahn und Form besteht keine unmittelbare Gefahr eines „tiefen Einschlags“ durch 12P/Pons-Brooks. Mit bloßem Auge wird der Komet erst sichtbar sein, wenn er im Jahr 2024 nahe an der Erde vorbeifliegt, und er wird erst im Jahr 2095 in unsere Nähe zurückkehren. Wenn der Komet jedoch weiterhin explodiert, könnte er in den kommenden Jahren mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

12P/Pons-Brooks ist einer von 20 bekannten Kometen mit aktiven Eisvulkanen und wurde erstmals im Juli 1812 von Jean-Louis Pons identifiziert.

Quellen:

- Tägliche Post

– Die New York Post

– Weltraumwetterarchiv