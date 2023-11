Die britische Weltraumbehörde plant eine flächendeckende Weltraummission, um die Grenzen des menschlichen Wissens zu verschieben

By

Die UK Space Agency (UKSA) startet eine ehrgeizige flächendeckende Weltraummission mit dem Ziel, die Grenzen des menschlichen Wissens zu erweitern und Forschungen durchzuführen, die auf der Erde nicht möglich sind. In einer aktuellen Ankündigung gab die UKSA ihre Partnerschaft mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Axiom Space bekannt, bei dem britische Astronauten für bis zu zwei Wochen ins All geschickt werden, um dort wissenschaftliche Forschung durchzuführen.

Obwohl noch keine konkreten Termine für die Mission festgelegt wurden, erklärte UKSA-Geschäftsführer Paul Bate, dass beide Organisationen zügig daran arbeiten, die Mission so schnell wie möglich durchzuführen. Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding (MOU) zwischen den beiden Unternehmen ermöglicht einen umfassenden Explorations- und Planungsprozess, einschließlich der wissenschaftlichen Forschung, der Fähigkeiten der Besatzung und der Outreach-Aktivitäten.

Das Besondere an dieser Mission ist die Zusammenarbeit mit kommerziellen Partnern, die neue Ansätze für die Forschung im Weltraum einführt. Herr Bate betonte den Wert des kollektiven Lernens und das Verständnis der Risiken, die mit der Erweiterung der Wissensgrenzen verbunden sind. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Integration der Best Practices und Ressourcen verschiedener Interessengruppen und macht die Weltraumforschung zu einem echten Teamsport.

Diese Mission eröffnet eine Vielzahl von Forschungsmöglichkeiten. Dr. Peggy Whitson, ehemalige NASA-Astronautin und Leiterin der bemannten Raumfahrt bei Axiom, betonte das Potenzial, beschleunigtes Altern, Krebswachstum und Knochenschwund in der Schwerelosigkeit zu untersuchen. Diese einzigartigen Bedingungen im Weltraum bieten ein Modellsystem zum Testen von Medikamenten und Techniken zur Erkennung und Minimierung dieser Auswirkungen. Die aus dieser Forschung gewonnenen Erkenntnisse werden den Menschen auf der Erde zugute kommen und zu einem besseren Verständnis und Fortschritten in der medizinischen Behandlung führen.

Britische Universitäten, Forschungseinrichtungen und die Industrie sind eingeladen, ihre Ideen für Experimente und Technologiedemonstratoren einzubringen, die während der zweiwöchigen Mission durchgeführt werden könnten. Ziel ist es, das Fachwissen und die Kreativität der britischen Raumfahrtindustrie zu nutzen, um bedeutende Beiträge zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und technologischen Innovationen zu leisten.

Diese rein britische Weltraummission stellt einen aufregenden Meilenstein für den britischen Weltraumsektor dar und ist ein Beweis für den kollaborativen Charakter der Weltraumforschung. Indem das Vereinigte Königreich die Grenzen des menschlichen Wissens im Weltraum erweitert, macht es bemerkenswerte Fortschritte bei der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Forschung und demonstriert sein Engagement, die Grenzen der Weltraumforschung voranzutreiben.

FAQ

Was ist der Zweck der rein britischen Weltraummission?

Der Zweck der flächendeckenden britischen Weltraummission besteht darin, die Grenzen des menschlichen Wissens zu erweitern und Forschungen durchzuführen, die auf der Erde nicht möglich sind.

Mit wem arbeitet die britische Weltraumbehörde bei dieser Mission zusammen?

Die britische Raumfahrtbehörde arbeitet für diese Mission mit dem US-amerikanischen Unternehmen Axiom Space zusammen.

Welche Art von Forschung könnte während der Mission durchgeführt werden?

Zu den potenziellen Forschungsgebieten gehören unter anderem die Untersuchung beschleunigter Alterung, Krebswachstum und Knochenschwund in der Schwerelosigkeit.

Wozu sind britische Universitäten, Forschungseinrichtungen und die Industrie aufgerufen?

Sie sind aufgerufen, ihre Ideen für Experimente und Technologiedemonstratoren vorzustellen, die während der zweiwöchigen Mission durchgeführt werden könnten.