Neuer Artikel: Großbritannien beschließt den kommerziellen Weg zur bemannten Raumfahrt

Die britische Weltraumbehörde hat bei ihren Weltraumforschungsbemühungen einen bedeutenden Schritt vorwärts gemacht, indem sie eine Vereinbarung mit Axiom Space, einem US-amerikanischen Unternehmen, über die Zusammenarbeit bei einer Weltraummission unterzeichnet hat, an der vier Astronauten aus dem Vereinigten Königreich teilnehmen werden. Bei dieser Mission wird voraussichtlich das SpaceX-Crew-Dragon-Fahrzeug zum Einsatz kommen und die Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) transportieren.

Während Einzelheiten über die Zusammensetzung der Besatzung noch unklar sind, deuten Berichte darauf hin, dass dem Team ein von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählter Reserveastronaut und zwei kommerzielle Astronauten angehören könnten. Es gibt sogar Spekulationen, dass Tim Peake, der pensionierte Astronaut und Nationalheld, die Mission leiten könnte.

Diese Entwicklung stellt einen entscheidenden Meilenstein für Großbritannien dar, da es sich anderen Nationen auf dem kommerziellen Weg zur bemannten Raumfahrt anschließt. Zweifellos spielt die kommerzielle Finanzierung eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Weltraumforschung. Durch das Eingehen dieses Vorhabens positioniert sich das Vereinigte Königreich für die Teilnahme an der ständig wachsenden Weltraumwirtschaft, fördert die Demokratisierung des Weltraums und inspiriert zukünftige Generationen zu einem Studium der Naturwissenschaften und Technik.

Vor 1998 hatte das Vereinigte Königreich namhafte Astronauten hervorgebracht, darunter Michael Foale und Helen Sharman. Die Gründung des Europäischen Astronautenkorps im Jahr 1998 führte jedoch zu einer Verschiebung bei der Auswahl der Astronauten, da Mitgliedstaaten, darunter das Vereinigte Königreich, am Prozess der Europäischen Weltraumorganisation teilnahmen.

Spulen wir vor ins Jahr 2009, als Tim Peake ein unerwarteter Neuzugang in der Auswahl neuer Astronauten des Europäischen Astronautenzentrums wurde. Diese überraschende Auswahl ebnete den Weg für eine verstärkte Beteiligung Großbritanniens am bemannten Raumfahrtprogramm der ESA.

Die Landschaft der Weltraumforschung hat sich seitdem rasant weiterentwickelt, wobei Fortschritte und Innovationen von privaten Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin stammen. Darüber hinaus wurde die Lebensdauer der Internationalen Raumstation bis 2030 verlängert, kommerzielle Unternehmen arbeiten jedoch bereits an der Entwicklung ihrer privaten Raumstationen.

Axiom Space mit Sitz in Houston ist ein solches Unternehmen. Zu ihrer Vision gehört der Bau einer betriebsbereiten Raumstation bis 2028, getrennt von der ISS. Inzwischen hat Axiom damit begonnen, kommerziell finanzierte Missionen zur ISS mit dem Crew Dragon-Fahrzeug von SpaceX durchzuführen. Bei diesen Missionen fungierten ehemalige NASA-Astronauten als Kommandeure und beförderten Laien.

Während der konkrete Zeitplan für die gesamte britische Besatzungsmission noch festgelegt werden muss, wird erwartet, dass sie Teil der zukünftigen Missionen von Axiom sein wird. Unterdessen wird die neueste Astronautenklasse der ESA, die im Jahr 2022 ausgewählt wird, für Missionen in die erdnahe Umlaufbahn und darüber hinaus vorbereitet, was die wachsenden Möglichkeiten für Länder weiter unterstreicht, sich an der Weltraumforschung zu beteiligen und den Zugang zum Weltraum zu demokratisieren.

Die Zusammenarbeit zwischen der UK Space Agency und Axiom Space öffnet nicht nur Türen für die Beteiligung Großbritanniens an kommerziellen Raumfahrtprojekten, sondern unterstreicht auch die zunehmende Bedeutung weltraumgestützter Daten und Infrastruktur für die Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Katastrophenmanagement und globale Gesundheit.

FAQ

1. Welche Bedeutung hat die Unterzeichnung eines Abkommens mit Axiom Space durch das Vereinigte Königreich?

Durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Axiom Space schließt sich Großbritannien anderen Ländern auf dem kommerziellen Weg zur bemannten Raumfahrt an. Dies stellt für Großbritannien einen bedeutenden Fortschritt im Hinblick auf die Teilnahme an der wachsenden Weltraumwirtschaft, die Inspiration zukünftiger Generationen und die Demokratisierung des Zugangs zum Weltraum dar.

2. Wer könnte Teil der rein britischen Besatzungsmission sein?

Die genaue Zusammensetzung der Besatzung wird noch festgelegt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählter Reserveastronaut und zwei kommerzielle Astronauten Teil der Mission sein werden. Es gibt auch Berichte, die darauf hindeuten, dass die Mission vom pensionierten Astronauten Tim Peake geleitet werden könnte.

3. Welche Rolle spielt Axiom Space in dieser Zusammenarbeit?

Axiom Space, ein in den USA ansässiges Unternehmen, will bis 2028 eine eigene betriebsbereite Raumstation bauen. In der Zwischenzeit haben sie damit begonnen, kommerziell finanzierte Missionen zur Internationalen Raumstation (ISS) mit dem Crew Dragon-Fahrzeug von SpaceX durchzuführen. Die Zusammenarbeit von Axiom mit der UK Space Agency wird die Einbeziehung britischer Astronauten in zukünftige Missionen erleichtern.

4. Welchen Nutzen hat diese Zusammenarbeit für das Vereinigte Königreich?

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Großbritannien, die kommerzielle Raumfahrtindustrie zu erschließen, die für die Zukunft der Weltraumforschung von entscheidender Bedeutung ist. Es versetzt Großbritannien in die Lage, an der wachsenden Raumfahrtwirtschaft teilzunehmen, fördert die Demokratisierung des Weltraums und dient als Inspiration für Studenten, ein Studium in Naturwissenschaften und Technik zu absolvieren.

Quellen:

– [Das Gespräch](https://theconversation.com/a-former-esas-director-of-human-spaceflight-on-why-the-uk-joining-the-commercial-path-to-space-is- entscheidend-179707)