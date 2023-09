Die NASA ergreift proaktive Maßnahmen, um eine mögliche Kollision mit dem Asteroiden Bennu zu verhindern, der als einer der gefährlichsten Asteroiden in unserem Sonnensystem gilt. Bennu wurde nach einem altägyptischen mythologischen Vogel benannt, der mit der Sonne, der Schöpfung und der Wiedergeburt in Verbindung gebracht wird. Die NASA hat vorhergesagt, dass er eine Chance hat, die Erde zu treffen.

Um seinen Ursprung zu untersuchen und unseren Planeten zu schützen, startete die NASA 2016 die Mission OSIRIS-REx. Ziel dieser Mission war es, eine Probe von Bennu zu sammeln und mehr über seine Zusammensetzung zu erfahren. Sollte der etwa 510 Meter breite Bennu mit der Erde kollidieren, könnte er eine Energie von 1,2000 Megatonnen freisetzen, 24-mal stärker als die größte jemals gebaute Atomwaffe.

Der wahrscheinlichste Zeitrahmen für eine mögliche Kollision wird voraussichtlich im späten 2100. und frühen 2200. Jahrhundert liegen, wobei der 24. September 2182 das wahrscheinlichste Datum ist. Allerdings schätzt die NASA die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses bis zum Jahr 1 auf 1,750 zu 2300 oder 0.05 %. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines direkten Treffers gering ist, wird Bennu immer noch als „potenziell gefährlicher Asteroid“ eingestuft, der der Erde bis zu 4.65 Millionen Meilen nahe kommen könnte.

Nach einer siebenjährigen Reise hat die Raumsonde OSIRIS-REx am 24. September 2023 erfolgreich eine Probe von Bennu abgesetzt. Die gesammelten neun Unzen Proben werden in der Wüste von Utah landen und zur weiteren Weiterverarbeitung zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert Analyse. Diese Proben werden wertvolle Einblicke in die Frühgeschichte unseres Sonnensystems und die Arten von Asteroiden liefern, die eine Bedrohung für die Erde darstellen.

Die Ergebnisse der Studie werden auf einer bevorstehenden Pressekonferenz am 11. Oktober 2023 bekannt gegeben. Die NASA betrachtet diese Probenrückführung als eine historische Errungenschaft, deren Bedeutung mit der Rückkehr von Mondgestein während der Apollo-Missionen vergleichbar ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mission der NASA, eine Probe vom Asteroiden Bennu zu sammeln, Teil ihrer größeren Bemühungen ist, die Erde vor möglichen Asteroidenkollisionen zu schützen. Die erfolgreiche Rückgabe der Proben wird zu einem besseren Verständnis der Bedrohung durch Asteroiden beitragen und Aufschluss über die frühe Geschichte unseres Sonnensystems geben.

Quellen:

– Hindustan Times

- NASA