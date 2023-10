Das James-Webb-Teleskop der NASA entdeckt potenzielle Lebenszeichen auf einem fernen Planeten

By

Laut einem Bericht der BBC hat das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und potenzielle Lebenszeichen auf einem Planeten entdeckt, der 120 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Diese Entdeckung gibt Wissenschaftlern neue Hoffnung, Leben außerhalb unseres Sonnensystems zu finden.

Der als K2-18b bekannte Planet befindet sich in der „Goldlöckchen-Zone“, einem Gebiet um einen Stern, in dem die Bedingungen genau richtig sind, um die Möglichkeit von flüssigem Wasser zu ermöglichen, einem Schlüsselbestandteil für die Existenz von Leben. Das Teleskop entdeckte das Vorhandensein eines bestimmten Gases in der Atmosphäre des Planeten, das von einfachen Meeresorganismen auf der Erde produziert wird.

„Diese Entdeckung könnte die Art und Weise, wie wir über die Suche nach Leben denken, radikal verändern“, sagte Professor Nikku Madhusudhan vom Institut für Astronomie der Universität Cambridge, der die Studie leitete. Sollte sich dieser Befund bestätigen, würde er wertvolle Einblicke in die Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten liefern. Auch wenn K2-18b keine Lebenszeichen zeigt, stehen auf der Liste des Teams noch zehn weitere Planeten, die es zu untersuchen gilt.

Während das James-Webb-Weltraumteleskop seine Grenzen hat, entwickelt die NASA die Teleskope des Habitable Worlds Observatory und das European Southern Observatory baut das Extremely Large Telescope. Diese zukünftigen Teleskope werden dazu beitragen, die Atmosphäre erdähnlicher Planeten weiter zu untersuchen.

Neben der Suche nach Leben auf fernen Planeten konzentrieren sich Wissenschaftler auch auf unser eigenes Sonnensystem. Missionen wie der Clipper der NASA und der Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) der Europäischen Weltraumorganisation zielen darauf ab, eisige Monde wie Europa zu erforschen, deren gefrorene Oberfläche Ozeane aufweist.

Die Suche nach außerirdischem Leben umfasst auch Missionen zum Saturnmond Titan, der Besonderheiten wie Seen und kohlenstoffreiche Chemikalien aufweist. Darüber hinaus glauben Wissenschaftler, dass der Mars mit seinem alten Flussdelta einst Leben beherbergt haben könnte.

Auch das Institut Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) macht Fortschritte bei der Jagd nach außerirdischem Leben. Das Institut hat sein Teleskop-Array modernisiert, um nach starken Laserpulssignalen von entfernten Planeten zu suchen, in der Hoffnung, die Kommunikation intelligenter Lebensformen aufzuspüren.

„Wenn wir Lebenszeichen finden, wird das eine Revolution in der Wissenschaft und eine massive Veränderung in der Art und Weise sein, wie die Menschheit sich selbst und ihren Platz im Universum sieht“, sagte Dr. Subhajit Sarker von der Universität Cardiff.

