Neue Entdeckungen auf der Suche nach außerirdischem Leben

By

Auf der Suche nach einer Antwort auf die uralte Frage, ob wir allein im Universum sind, haben Astronomen eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die noch mehr Neugier geweckt hat. Das ausgediente Kepler-Weltraumteleskop der NASA hat ein außergewöhnliches System namens Kepler-385 entdeckt, das aus sieben Planeten besteht, von denen jeder mehr Strahlungswärme von seinem Mutterstern erhält als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem. Das Besondere an diesem System ist, dass alle sieben Planeten größer als die Erde, aber kleiner als Neptun sind, was es unter unseren Nachbarplaneten einzigartig macht.

Diese bemerkenswerte Entdeckung ist Teil eines neuen Kepler-Katalogs, der fast 4,400 Planetenkandidaten enthält, darunter über 700 Mehrplanetensysteme. Laut Jack Lissauer, einem Forscher am Ames Research Center der NASA, bietet dieser Katalog die bislang genaueste Liste der Kepler-Planetenkandidaten und ihrer Eigenschaften. Es wird es Astronomen ermöglichen, tiefer in das Verständnis der Eigenschaften von Exoplaneten einzutauchen.

Das Herzstück des Kepler-385-Systems ist ein sonnenähnlicher Stern, etwas größer und heißer als unser Stern. Die beiden inneren Planeten sind wahrscheinlich felsig und haben möglicherweise dünne Atmosphären, während die anderen fünf Planeten wesentlich größer und von dicken Atmosphären umgeben sind. Die Fähigkeit, die Eigenschaften dieses Systems so detailliert zu beschreiben, ist ein Beweis für die Qualität dieses neuesten Katalogs von Exoplaneten.

Eine der bemerkenswerten Erkenntnisse aus dem Katalog ist, dass Systeme mit mehreren vorbeiziehenden Planeten tendenziell mehr kreisförmige Umlaufbahnen aufweisen als Systeme mit nur einem oder zwei Planeten. Dies deutet darauf hin, dass die Anwesenheit mehrerer Planeten die Form ihrer Umlaufbahnen beeinflussen könnte.

Die ersten Beobachtungen des Kepler-Weltraumteleskops endeten im Jahr 2013, aber seine erweiterte Mission namens K2 dauerte bis 2018. Die von Kepler gesammelten Daten haben bemerkenswerte Einblicke in unsere Milchstraße geliefert. Mit der Bestätigung, dass es Planeten zahlreicher gibt als Sterne, erweitert diese neue Studie unser Verständnis der vielfältigen Welten außerhalb unseres Sonnensystems.

FAQ:

F: Wie viele Planeten gibt es im Kepler-385-System?

A: Das Kepler-385-System besteht aus sieben Planeten.

F: Sind die Planeten im Kepler-385-System größer als die Erde?

A: Ja, alle sieben Planeten im Kepler-385-System sind größer als die Erde, aber kleiner als Neptun.

F: Welche Art von Stern befindet sich im Zentrum des Kepler-385-Systems?

A: Das Kepler-385-System dreht sich um einen sonnenähnlichen Stern, der etwas größer und heißer als unsere eigene Sonne ist.

F: Was macht das Kepler-385-System einzigartig?

A: Das Kepler-385-System ist einzigartig, weil es sieben Planeten enthält, die von ihrem Mutterstern mehr Strahlungswärme erhalten als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem.

Quellen:

– NASA: domain.com

– Das Journal of Planetary Science: domain.com