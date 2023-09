Spiegelbilder: Forscher beobachten Alice Rings im Labor

Forscher in den USA und Finnland haben erstmals Alice-Ringe im Labor beobachtet. Alice-Ringe sind ringförmige Wirbel, die die Ladungen aller durch sie hindurchgehenden Monopole umdrehen, inspiriert durch das spiegelähnliche Portal in Lewis Carrolls Roman „Through the Looking-Glass“. Das Experiment nutzte ultrakalte Atome und könnte Einblicke in grundlegende Prozesse der Teilchenphysik und Kosmologie liefern.

Die Entdeckung des Teams kombinierte zwei Forschungsrichtungen, die vor etwa 35 Jahren entstanden sind. Eine Forschungsrichtung betrifft kosmische Strings, bei denen es sich um hypothetische eindimensionale Defekte in der Raumzeit handelt. Diese Saiten könnten möglicherweise tiefgreifende Auswirkungen auf die Kosmologie haben, da sie Materie in Antimaterie umwandeln könnten. Wenn es kosmische Strings gäbe, würden sie als Alice-Strings bezeichnet.

Die zweite Forschungslinie konzentriert sich auf Monopole, bei denen es sich um singuläre Ladungspunkte im Raum handelt. Monopole und Strings können konservierte topologische Ladungen tragen, bei denen es sich um magnetische, elektrische oder Quarkfarbenladungen handeln kann. In den 1980er Jahren erkannten Forscher, dass sich Monopole bei näherer Betrachtung zu einer schleifenartigen Struktur namens Alice-Ring verformen können.

Eine faszinierende Eigenschaft eines Alice-Rings besteht darin, dass sich der Monopol in ein Antiteilchen umwandelt, wenn ein anderer Monopol durch seine Mitte geht. Dies weist auf ein gespiegeltes Universum hin, in dem Antimaterie über Materie dominiert.

Im Jahr 2015 gelang ein Durchbruch, als Forscher einen Monopol in einem Bose-Einstein-Kondensat erzeugten, einem Gas aus Rubidiumatomen, das nahe an den absoluten Nullpunkt abgekühlt wurde. Die neueste Studie kombinierte experimentelle Techniken mit Simulationsmethoden, um die zeitliche Entwicklung von Monopolen in einem Kondensat zu beobachten. Die Forscher fanden heraus, dass Monopole in Alice-Ringe zerfallen, und sie konnten mehrere Merkmale der Alice-Ringe direkt beobachten, während sich der Monopol entwickelte.

Diese Erkenntnisse haben Auswirkungen auf unser Verständnis von Quantenflüssigkeiten und legen nahe, dass Strukturen, die Materie in Antimaterie umwandeln, unter bestimmten Bedingungen spontan entstehen können. Die Forscher hoffen, dass ihr Experiment eine wertvolle Plattform für die Erforschung grundlegender Prozesse im Universum bieten könnte.

Quelle: Nature Communications

Definitionen:

– Alice-Ringe: ringartige Wirbel, die die Ladungen der durch sie hindurchgehenden Monopole umdrehen, inspiriert vom spiegelähnlichen Portal in „Through the Looking-Glass“

– Monopole: singuläre Ladungspunkte im Raum

– Kosmische Strings: hypothetische 1D-Defekte in der Raumzeit mit möglicherweise tiefgreifenden Auswirkungen auf die Kosmologie

